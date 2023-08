X(Twitter)、2014年以前の画像を削除? 実はリンク切れ

X(旧Twitter)に2011年から2014年にかけて投稿されたツイートに含まれる画像が一部表示されなくなっていることが明らかになり「無断消去か?」とユーザー間に混乱が広まるも、現在では画像を表示する際に利用される短縮URL「t.co」のリダイレクトに失敗しているのではということがわかり事態は沈静化している。なお、Xおよびイーロン・マスク氏から本件に関しての言及はない。

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats - so far - almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service.



For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA