ワコムは8月10日、同社のペンタブレット「Wacom One」シリーズの新製品を発表した。今回発表されたのは、下記の4種類。8月29日から順次発売する。

・Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch

・Wacom One 液晶ペンタブレット 12

・Wacom One ペンタブレット small

・Wacom One ペンタブレット medium

これまでWacom Oneの名を冠する製品は、2020年に発売した「Wacom One 液晶ペンタブレット 13」のみだったが、今回ラインアップが大きく拡充された形となる。

USB Type-Cケーブル1本でも使える液晶ペンタブレット

今回発売される「Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch」(以下、Wacom One 13 touch)は13.3型、「Wacom One 液晶ペンタブレット 12」(以下、Wacom One 12)は11.6型の液晶ペンタブレットとなる。

Wacom One 13 touch、Wacom One 12は、USB Type-Cケーブル1本で使用できるようになった点が大きな特長だ。接続するデバイスがDisplayPort Alt Modeに対応していることが条件となるが、従来モデルならHDMIとUSBのポートが必要だったところ、1ポートのみでスッキリと接続できるのは嬉しい。

加えて、本製品はドライバーのインストールなしでも基本的な機能が使用できるため、プラグアンドプレイで簡単に使えるようになっている。

近年のPCはThunderboltポートを搭載しているものも多く、こうしたモデルであればUSB Type-C形状のコネクターで映像出力が可能になので、問題なく使用できるだろう。なお、HDMIとUSB Type-Aポートでも接続できるためDisplayPort Alt Mode非対応も利用できる。

液晶の解像度は、1920×1080ドットのフルHD。色域はsRGBカバー率99%。筆圧感知は4096段階に対応する。また、液晶表面にはアンチグレア(非光沢)処理に加えてアンチフィンガープリント(防指紋)処理を施してあるため、反射や指紋の汚れで画面が見えづらくなることを防いでくれる。

2020年の13.3型モデルと比べると、同じ13.3型モデルでもベゼル幅が小さくなり、外形寸法が357(W)×225(D)×15(H)mm→336(W)×222(D)×12(H)mm、重量が1kg→0.9kgとコンパクトになった。

また、Wacom One 13 touchだけではあるが新たにマルチタッチにも対応した。同社のエントリーモデルとしては初のマルチタッチ対応とのこと。その他、付属デジタルペンのサイドスイッチが1つから2つに増えていることなども変化点だ。

販売するパッケージは、内容物の違いで3種類ある。付属するケーブルがUSB Type-C用なのかHDMI+USB Type-A用なのかでパッケージが異なるため、自分の接続方法は確認しておこう。また、ケーブルやペンなどが付属しない「eStoreモデル」パッケージも販売するため、すでにお気に入りのアクセサリーを使用している人は本体のみ安価に購入できるようになっている。それぞれの価格は以下の通り。

製品名 Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch USB-C Cable Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch eStoreモデル 製品型番 DTH134W4D DTH134W0D DTH134W2B 直販価格 9万2180円 8万9980円 7万4580円