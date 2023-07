クレヨンしんちゃんの新作映画とコラボ！ 福岡市中央区、「しん次元！夏のBIGフェスティバル in MARK IS 福岡ももち」開催

福岡市中央区 MARK IS 福岡ももちは7月21日~8月31日の期間、「しん次元!夏のBIGフェスティバル in MARK IS 福岡ももち」を開催する。

本イベントでは、8月4日公開の新作映画「しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~」とコラボした、ファミリー向けの大型企画を開催する。

また、20店舗から集めた期間限定を含むおすすめグルメを紹介した「夏のごちそうPARADISE」も開催する。

しん次元!夏のBIGフェスティバル in MARK IS 福岡ももち

期間:7月21日~8月31日

場所:MARK IS 福岡ももち

常設企画

クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー(POP UP SHOP)

期間:7月19日~8月31日 ※POP UP SHOPのみ、19日先行オープン

場所:1階おおかいだん前

特製ステッカープレゼント!謎解きクイズラリー&フォトスポット

期間:7月21日~8月31日

期間限定企画

しん次元!ワークショップ

期間:7月29日~8月13日 ※土日祝のみ

場所:2階ももちステージ

内容:・クレヨンしんちゃん オリジナルエコバッグを作ろう! 7月29日、8月6日、8月13日

・クレヨンしんちゃん オリジナル缶バッジを作ろう! 7月30日、8月11日

・クレヨンしんちゃん ぬり絵であそぼう! 8月5日、12日

時間:①11時~ ②13時~ ③15時~(各回60分)

定員:各日各回50組

しんちゃんがやってくる!グリーディング

期間:8月5日~13日

??????のBIGバルーンがやってくる!

期間:2023年8月中旬から予定 ※詳細は後日

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。