アート空間がひまわりの咲く夏の景色に！ 「チームラボフォレスト 福岡」7月15日から夏季限定の演出を実施

福岡市の常設ミュージアム「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」では、7月15日から期間限定で夏の景色が登場する。

チームラボフォレストは、福岡PayPayドーム隣の「BOSS E・ZO FUKUOKA(ボス イーゾ フクオカ)」内に常設されるミュージアム。アートコレクティブ・チームラボによる「捕まえて集める森」と「運動の森」から構成される。

今回、「運動の森」では夏の季節限定の演出を実施。花々でできた生き物たちが立体的な世界に生息している「うごめく谷の花と共に生きる生き物たち - A Whole Year per Year」や「花と共に生きる動物たち II」では、ひまわりをはじめとした夏の花々でできた動物たちが歩き回る。

また、今回リニューアルされる、多様な色の粒が降り注ぎ地層模様を描く「つぶつぶの地層のふわふわな地形 - A Whole Year per Year」や、群蝶が季節ごとに色を変えながら舞う「群蝶、儚い命 - A Whole Year per Year」も、夏の季節ならではの様相に変化する。

■チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券 概要

会場:BOSS E・ZO FUKUOKA 5階(福岡PayPayドーム隣)

福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6

時間:平日 11時~20時/土日祝 10時~20時

料金:16歳以上 2200円/15歳以下 800円/3歳以下 無料

公式サイト:http://forest.teamlab.art

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。