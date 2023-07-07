「地球防衛軍」シリーズなど厳選されたNintendo Switchソフトがお買い得！

ディースリー・パブリッシャーは7月6日より、ニンテンドーeショップで同社のNintendo Switch向けダウンロードタイトルがお買い得になる「D3PUBLISHER Summer Sale Part.1」を開催中。セール期間は、2023年7月26日まで。

今回のセールでは、四角い地球を守るスピンオフEDF『デジボク地球防衛軍（略）』が初の50％オフに。ローグライク×スローライフ！ 乙女ばかりの胸ふくらむ学園生活『オメガラビリンス ライフ』も63％オフとなっている。

ほかにも『地球防衛軍2』や『地球防衛軍4.1』など厳選Nintendo Switchソフトが大幅割引になっているので、気になるタイトルがある人はチェックしよう。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

＜セール期間＞

2023年7月6日～7月26日まで

【セールタイトルピックアップ】

『デジボク地球防衛軍（略）D3P THE BEST Deluxe Edition』本編

通常価格：5980円 → セール価格：2990円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011372.html

©2003-2020 D3 PUBLISHER

©2003-2017 SANDLOT

©2019-2020 YUKE’S

『オメガラビリンス ライフ』

通常価格：8580円 → セール価格：3170円（63％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000008027.html

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

『地球防衛軍2 for Nintendo Switch』

通常価格：3980円 → セール価格：2380円（40％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036931.html

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

通常価格：5980円 → セール価格：4480円（25％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER