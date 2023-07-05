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ゲーム  >  ニュース  >  異能×学園RPG『シカトリス』攻略に役立つ10個のTipsを公開！

生徒7人のサイン色紙や非売品ポスターが当たる感想投稿キャンペーンも開催！

異能×学園RPG『シカトリス』攻略に役立つ10個のTipsを公開！

2023年07月05日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

　日本一ソフトウェアは7月5日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4用ソフト『シカトリス』について、攻略に役立つヒントやスキルの組み合わせ例を10個、公式サイトにて公開したと発表。

　発売前後に公式Twitterで投稿していた「ゲーム序盤から使いやすいスキルの使い方や、中々気づきにくいスキル効果の活かし方」を、より詳しくまとめている。

・公式サイトTipsのページはこちら
https://nippon1.jp/consumer/xicatrice/topics/tips/

　また、あわせて『シカトリス』生徒7人の声優サイン色紙や、店頭B2ポスター（非売品）が当たる感想投稿キャンペーンも開催。期間は、2023年7月20日までとなる。

【キャンペーン概要】

・期間：2023年7月5日～7月20日
・参加方法：シカトリス公式Twitterアカウント（@xicatrice）をフォローして、「#シカトリス感想」を付けてゲームの感想を投稿。
・プレゼント：
　『シカトリス』生徒7人の声優サイン色紙（1名）
　『シカトリス』店頭B2ポスター（非売品）（5名）
・公式Twitter：https://twitter.com/xicatrice

 

【ゲーム情報】

タイトル：シカトリス
ジャンル：異能×学園RPG
販売：日本一ソフトウェア
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：発売中（2023年6月29日）
価格：
　通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）
　Nippon1.jpショップ限定版：1万1968円（パッケージ）
　サウンドトラック＆ブックレット：5940円
CERO：C（15歳以上対象）

©2023 Nippon Ichi Software, Inc.

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