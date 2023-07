くまモンもやってくる！　野球やスポーツの楽しさ・魅力を体感できる「BALL PARK in アミュひろば Supported by JR九州」7月15日開催

「アミュひろば」にて7月15日、「BALL PARK in アミュひろば Supported by JR九州」が開催される。

カラダを動かすことや野球の楽しさを知ってもらい、スポーツを通じて熊本県を盛り上げることを目的としたイベント。野球の楽しさを体験できるコンテンツが用意されるほか、「MIZUNO BASEBALL DREAM CUP熊本ラウンド」(7月28日~31日開催)と「BALL PARK in 熊本」のプロモーションが展開され、選手グッズやユニフォームの展示、等身大パネルの設置、フォトスポットが設けられるなど、さまざまな形で野球やスポーツの楽しさ・魅力を発信。



また、10時30分~11時の時間帯にはくまモンも登場する。



BALL PARK in アミュひろば Supported by JR九州

開催日時:7月15日 10時~17時

会場:アミュひろば(熊本駅白川口駅前広場)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。