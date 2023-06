ブラウンがセレモニアルピッチに登場！　LINEと福岡ソフトバンクホークスがコラボした「SoftBank HAWKS｜LINE FRIENDS」コレクション発売

LINE Friends Japanは6月30日、「SoftBank HAWKS|LINE FRIENDS」コレクションを発売した。



LINE FRIENDSはコミュニケーションアプリ「LINE」から誕生したキャラクター。今回、プロ野球球団の福岡ソフトバンクホークスと初コラボし、ホークスのユニフォームに身を包んだブラウンとサリーが可愛くデザインされたコレクションが誕生。Tシャツ、フロッキートート、フェイスタオル、スマホストラップ、巾着、ラバーチャーム、ぬいぐるみチャームなど、普段使いはもちろん野球観戦にもおすすめのラインアップを展開。ユニフォームやキャップ姿のブラウンとサリーが描かれた、本コラボレーションだけの特別感あふれるデザインとなっている。

取り扱いショップ

・LINE FRIENDSオンラインストア(6月30日~):https://www.linefriends.jp/

・「So Good ! LINE FRIENDS」オンラインストア(6月30日~):https://sogood.linefriends.com/

・HAWKS公式オンラインストア(6月30日~):https://www.softbankhawksstore.jp

・「HAWKS STORE HOME」(PayPayドーム8ゲート前、6月30日~)

・「So Good ! with BROWN POP UP SHOP」(JR博多シティ アミュプラザ博多5F ハンズ側POPUPスペース、6月30日~8月15日)



また、7月4日に福岡PayPayドームで開催されるプロ野球・福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ戦の試合前セレモニアルピッチに、LINE FRIENDSの「ブラウン」がユニフォーム姿で登場する。

ブラウンはJR博多シティともコラボを実施。6月30日~8月15日の期間中、MZ世代の女性向けにシンプル&スタイリッシュにアップデートした「So Good ! with BROWN」シリーズのPOP UP SHOPを開催し、同期間中、JR博多シティの全館をブラウンがジャック。館内装飾やフォトスポットなど、JR博多シティのあらゆるところにSo Good ! with BROWNが出現。POP UP SHOPでは福岡ソフトバンクホークスとのコラボグッズも取り扱う。

