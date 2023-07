アップルの直営店舗Apple表参道では6月28日に、ロックバンドのCHAI(チャイ)と音楽プロデューサーのSTUTS(スタッツ)をゲストに招いた、iPadによる音楽創作のコラボレーションを実演するToday at Appleのイベントが開催されました。

Today at Appleは、一般来場者が無料で参加できる体験型のイベントです。この日はCHAIのメンバーからマナ、ユウキ、ユナの3名が参加。2022年春にリリースしたヒットナンバー「Nobody Knows We Are Fun(STUTS Remix)」をコラボレーションにより創作した際のエピソードを、リミックスを手がけたSTUTSと振り返りました。

CHAIとSTUTSが語る、コラボ楽曲

「Nobody Knows We Are Fun(STUTS Remix)」の魅力

イベントのタイトルは「Exclusive:CHAIとSTUTSが魅せるクリエイティブな出会い」。音楽創作のコラボレーションそのものについて、CHAIのメンバーは「新しい発見につながるから、普段から“どんな形でも実現したいもの”として大切にしている」と口を揃えました。STUTSもまた「自分がつくった音楽と、コラボレーションの相手の音楽が融合した瞬間の化学反応がとても刺激になる。言語を超えたところでクリエイターどうしがつながれる瞬間はやっぱりいい」と楽しそうに話していました。

会場ではCHAIの楽曲「Nobody Knows We Are Fun」の原曲と、STUTSが参加したリミックスの“聴き比べ”を実施。STUTSは「ふだんはアーティストから原曲を預かった後に聴きこみながら、ビートを組んだり音を乗せてリミックスを作り込んでいる。今回のCHAIとのコラボレーションは原曲の構成を活かしながら、伴奏に変化を加えた」と、創作時のエピソードをコメントしています。Apple Musicで現在配信中のタイトルをぜひ聴き比べてみてください。

■Nobody Knows We Are Fun(原曲)

■Nobody Knows We Are Fun(STUTS Remix)