イベント限定報酬はSSRサポートカード「[#夏 #新しい自分]ダイタクヘリオス」
『ウマ娘』新ストーリーイベント「#summer #besties」を6月29日より開催！
Cygamesは同社が開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の公式サイトと公式Twitterにて6月28日、新ストーリーイベント「#summer #besties」の開催決定を発表。
・イベント開催期間：2023年6月29日12時～7月10日11時59分
■あらすじ
「サマーウォーク」の季節がやってきた！ “ダチ”のゴールドシチーと旅行することが決まり、ウキウキのトーセンジョーダン。映えるリゾート地で最高の夏を謳歌しようと気合いを入れる。いつメンや風紀委員長とも絡みながら、大好きな友だちと過ごす日々を楽しんでいたのだが……――
本イベントは、ウマ娘たちを育成してイベントPtを集め、限定ストーリーの解放や限定サポートカードなど、豪華報酬の獲得を目指す内容。
今回はイベント限定報酬サポートカードとして、SSR「[#夏 #新しい自分]ダイタクヘリオス」などを入手可能だ。
注意事項
1. ストーリーイベントについての詳細は、イベント開催後に掲載されるお知らせや、ストーリーイベント「#summer #besties」のトップ画面右上の[ヘルプ]をご確認ください。
2. イベント開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（スマートフォン版：2021年2月24日／DMM GAMES版：2021年3月10日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
PC（DMM GAMES）版動作環境
対応OS：Windows 8.1／10（64bit）
プロセッサ：Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上
メモリー：8GB以上必須
グラフィック：
GeForce GTX 750 Ti or Radeon RX 250X 以上
DirectX バージョン11以上
ディスク空き容量：11GB
画面解像度：1920×1080ドット以上
© Cygames, Inc.
©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会
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