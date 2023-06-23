バンダイナムコエンターテインメントは6月23日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE情報局#18」をYouTubeのガンダムチャンネルで配信すると発表。配信日時は、2023年6月26日19時より。
番組では、「1.5th Anniversary 記念キャンペーン」の続報をはじめ、アプリの最新情報や新作イベントの紹介などを実施予定だという。
U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE情報局＃18
【番組概要】
配信日時：2023年6月26日19時～20時（予定）
配信ページURL：https://youtube.com/live/Arkh82G_nEI?feature=share
コンテンツ：
・1.5th Anniversary 追加情報
・次月のストーリー更新情報
・イベント情報
・アップデート情報
・キャンペーン情報
・配信記念キャンペーン
※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年11月30日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ
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