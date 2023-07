5月の13日、14日に幕張メッセで「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」(が開催された(関連記事)。2日間とも、eスポーツの大会、アーティストやインフルエンサーによるゲームイベント、音楽ライブ、パソコンを持ち込んでゲームを楽しむBYOC(Bring Your Own Computer)によるLANパーティーなど、さまざまな体験が可能だった。

なお、本イベントは“Supported by GALLERIA”と銘打たれているとおり、ゲーミングパソコンブランド「GALLERIA(ガレリア)」がメインでスポンサードしているほか、全面的に機材のサポートも実施していた。

ステージの表と裏にGALLERIAのゲーミングパソコン

イベントを支えた堅牢マシン

DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIAは、ステージイベントやブース出展、アーケードゲームコーナー、BYOCコーナーなどがある「ACTIVITY AREA」と、音楽ライブやステージイベントを実施する「LIVE AREA」にわかれていた。

また、ACTIVITY AREAには、「STAGE L」「STAGE R」と2つのステージがあり、それぞれゲームを使ったイベントや大会を実施していた。この、すべてのステージにおいてのイベントには、GALLERIAのゲーミングパソコンが使用されていた。

その、イベントへの出場者がゲームに使用するパソコンはもちろん、スクリーンにゲーム画面を映したり、配信したりするための裏方用のパソコンも、GALLERIAのゲーミングパソコンを採用。裏表関係なく、イベントに関わるパソコンのすべてがGALLERIAだったのは印象的だった。

また、GALLERIAのゲーミングパソコンが使用されていたのは、ステージだけではない。BYOCコーナーにも、これまた大量のGALLERIAのゲーミングパソコンがズラリと並んでいた。

一般参加向けの大会が実施されていたスペースにゲーミングノートパソコンが、「Counter-Strike 2」の試遊コーナーにゲーミングノートパソコンが設置されており、それぞれ大会や試遊を楽しんでいた。

さらに、BYOCコーナーは自分の自作PCを持ってきて設置し、ゲームを楽しめる席が用意されていたのだが、自作PCが大きくて持ってこれないという人向けに、GALLERIAのゲーミングデスクトップがレンタルできるサービスも実施。

実際に私も自分の席でGALLERIAのマシンをレンタルして、ステージやブースで実施されるイベントの合間に、ゲームを楽しむことができた。