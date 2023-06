5月の13日、14日に幕張メッセで「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」が開催されました。DreamHackは、eスポーツをはじめ、音楽やライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツを複合的に体験できるイベントです。1994年にスウェーデンで初めて開催され、本イベントが、日本初上陸となります。

DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIAでは、eスポーツの大会、インフルエンサーによるゲームイベント、音楽ライブ、パソコンを持ち込んでゲームを楽しむBYOC(Bring Your Own Computer)によるLANパーティーなど、さまざまな体験が可能で、ゲーマー、eスポーツファンにとっては、夢のような2日間でした。

また、本イベント名にもあるように、今回のDreamHackは全面的ゲーミングパソコンブランドの「GALLERIA(ガレリア)」がサポートしていました。各ステージにて実施されていたゲームのイベントにはほぼGALLERIAのパソコンが使用されていましたし、ゲームの試遊ブースも、GALLERIAのパソコンがズラリと並んでおり、来場者は各タイトルを存分に楽しんでいました。

さらにBYOCコーナーでは、パソコンを持ち込めない人のために、GALLERIAのゲーミングパソコンのレンタルも実施していました。今回、取材とはいいつつ全力で本イベントを楽しみたいなと思い、BYOCブースでGALLERIAのパソコンをレンタルし、DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIAを存分に楽しんできました。

ゲーマーの筆者が楽しみすぎたステージイベント

DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIAで、私が楽しみにしていた催しの1つが、ステージイベントです。前提として、私がコンソール機からパソコンでゲームをプレイし始めたキッカケのタイトルが「レインボーシックス シージ」で、そこから「Apex Legends」や「VALORANT」といった人気FPSタイトルはひととおりハマり、最近よく遊んでいるのが「リーグ・オブ・レジェンド」といった感じです。

これを前提として説明したのは、各タイトルのステージイベントが、DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIAで実施されたからです。本イベントでは、2つのエリアがあって、音楽ライブやステージイベントのみを実施する「LIVE AREA」と、BYOCコーナーや各ブース、ほかのステージがあるエリアがわかれていました。

初日となる13日には、「リーグ・オブ・レジェンド」のステージ「リーグ・オブ・レジェンド The k4sen」や、「レインボーシックス シージ」のステージ「R6S DREAM SHOWDOWN 2023」、「Apex Legends」のステージ「Apex Legends ストリーマー&アーティストエキシビジョンマッチ」、14日には「リーグ・オブ・レジェンド」「リーグ・オブ・レジェンド LJL 2023 Scouting Grounds Finals」、VALORANTの「ぶいすぽっ! VALOIRANT紅白戦 Presented by GALLERIA」が開催。

以上のように、普段からバリバリ遊んでいるタイトルのステージイベントが多数実施されていました。また、The k4senは私が「リーグ・オブ・レジェンド」に本格的にハマったキッカケですし、R6S DREAM SHOWDOWN 2023にはレジェンド級の元選手となるPenguさんが出演、ぶいすぽっ! VALOIRANT紅白戦 Presented by GALLERIAでは普段から観ているぶいすぽっ!のメンバーが全員出場といったように、私にとっては夢のようなステージばかりでした。

また、LIVE AREAで行なわれた音楽ライブのアーティストも超豪華。LIVE AREAのチケットがあれば好きなアーティストのライブも楽しめたので、かなり贅沢なイベントだなとも感じました。