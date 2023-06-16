Cygamesは6月16日、同社が開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の公式サイトと公式Twitterにて、公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.30」を2023年6月27日20時より放送することと、番組に出走する声優陣を発表した。
番組概要
「ぱかライブTV」は、『ウマ娘 プリティーダービー』に関するさまざまなトピックや最新情報をお届けする公式生配信番組。
今回は、次回ストーリーイベントやガチャ更新情報などのゲーム最新情報をお届けするほか、9月に開催予定の「5th EVENT 第2公演 -GAZE-」に関する詳細も番組内で発表予定とのこと。ぜひリアルタイムでチェックしてみてはいかがだろうか。
●番組名：「ぱかライブTV Vol.30」
●放送日時：2023年6月27日20時～予定
●配信URL：https://youtu.be/2SdLbb4aQXo
●出走者：
【MC】前田佳織里さん（ナイスネイチャ役）、Machicoさん（トウカイテイオー役）、鈴木絵理さん（トーセンジョーダン役）、藍原ことみさん（バンブーメモリー役）、花井美春さん（ツインターボ役）、佐藤日向さん（ケイエスミラクル役）、春日さくらさん（ヒシミラクル役）
※番組内容・出走者は予告なく変更になる可能性がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（スマートフォン版：2021年2月24日／DMM GAMES版：2021年3月10日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
PC（DMM GAMES）版動作環境
対応OS：Windows 8.1／10（64bit）
プロセッサ：Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上
メモリー：8GB以上必須
グラフィック：
GeForce GTX 750 Ti or Radeon RX 250X 以上
DirectX バージョン11以上
ディスク空き容量：11GB
画面解像度：1920×1080ドット以上
© Cygames, Inc.
©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会
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