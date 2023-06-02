『クライシス コア FF7 リユニオン』も対象に！
「スクウェア・エニックス アルティメットセール JUNE 2023」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
スクウェア・エニックスは6月2日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeで、同社のダウンロード版タイトルのセールを開催した。
【セール概要】
セール名：スクウェア・エニックス アルティメットセール JUNE 2023
セール期間：2023年6月12日まで
特設ページ：https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0602SALE/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
対象タイトル一部ピックアップ
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
割引率：30％オフ！
『ヴァルキリープロファイル −レナス−』
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4
割引率：30％オフ！
『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch
割引率：30％オフ！
『いけにえと雪のセツナ』
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch
割引率：60％オフ！
『FORSPOKEN』
『FORSPOKEN Digital Deluxe Upgrade』
プラットフォーム：PlayStation 5
割引率：50％オフ！
このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0602SALE/
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらもチェックしよう。
https://www.jp.square-enix.com/column/
© 2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
© 1999, 2006, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
©2016 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.
© 2023 Luminous Productions Co., Ltd. All Rights Reserved.
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／ DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／ FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう