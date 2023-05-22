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ゲーム  >  ニュース  >  『星ドラ』5月26日19時より「ギガ感謝生放送」が配信決定！

「ドラクエの日」を記念した新情報をお届け！

『星ドラ』5月26日19時より「ギガ感謝生放送」が配信決定！

2023年05月22日 20時30分更新

文● Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは5月22日、スマートフォン用タイトル『星のドラゴンクエスト』にて、2023年5月26日19時より「『星のドラゴンクエスト』YouTube情報局 ギガ感謝生放送！」を配信すると発表した。

　また、公式Twitterにて、配信を記念したリツイートキャンペーンも開催中。「オリジナルワイヤレス充電器」が抽選で37名に当たるので、応募してみてはいかがだろうか。期間は、2023年5月26日23時59分までとなる。

『星のドラゴンクエスト』YouTube情報局 ギガ感謝生放送！

　生放送では、「ドラクエの日」を記念した星ドラの新情報をお届け。さらに、生放送同時視聴者数に応じて、『星のドラゴンクエスト』をプレイするユーザーのプレゼント企画も開催予定とのこと。

【番組情報】

■配信日時：2022年5月26日19時～予定
■出演者：
・谷崎 理子さん（MC）
・ムトウ ナオキ氏（プロデューサー）
・永野 雄太氏（運営プロデューサー）
※出演者は予告なく追加・変更になる場合がございます。
■YouTube視聴URL：https://youtu.be/-UmWKjugg7A

YouTube情報局ギガ感謝生放送！リツイートキャンペーン開催中！

　配信を記念したリツイートキャンペーンを開催中！ 『星のドラゴンクエスト』公式Twitterアカウントをフォローして、キャンペーン対象ツイートをリツイートすると、「オリジナルワイヤレス充電器」が抽選で37名に当たるチャンスだ。この機会に、『星のドラゴンクエスト』公式Twitterアカウントをフォローして、応募してみてはいかがだろうか。

※イベントやキャンペーンの詳細は、公式サイトまたはゲーム内のおしらせをご確認ください。
※イベントやキャンペーンの内容や開催期間は、予告なく変更となる場合があります。

・『星のドラゴンクエスト』公式Twitter
https://twitter.com/hoshidora_info
・キャンペーンツイート
https://twitter.com/hoshidora_info/status/1660480668047151104

 

【ゲーム情報】

タイトル：星のドラゴンクエスト
ジャンル：RPG
配信／運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iPhone／Android
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）


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※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、製品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

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