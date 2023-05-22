スクウェア・エニックスは5月22日、スマートフォン用タイトル『星のドラゴンクエスト』にて、2023年5月26日19時より「『星のドラゴンクエスト』YouTube情報局 ギガ感謝生放送！」を配信すると発表した。
また、公式Twitterにて、配信を記念したリツイートキャンペーンも開催中。「オリジナルワイヤレス充電器」が抽選で37名に当たるので、応募してみてはいかがだろうか。期間は、2023年5月26日23時59分までとなる。
『星のドラゴンクエスト』YouTube情報局 ギガ感謝生放送！
生放送では、「ドラクエの日」を記念した星ドラの新情報をお届け。さらに、生放送同時視聴者数に応じて、『星のドラゴンクエスト』をプレイするユーザーのプレゼント企画も開催予定とのこと。
【番組情報】
■配信日時：2022年5月26日19時～予定
■出演者：
・谷崎 理子さん（MC）
・ムトウ ナオキ氏（プロデューサー）
・永野 雄太氏（運営プロデューサー）
※出演者は予告なく追加・変更になる場合がございます。
■YouTube視聴URL：https://youtu.be/-UmWKjugg7A
YouTube情報局ギガ感謝生放送！リツイートキャンペーン開催中！
配信を記念したリツイートキャンペーンを開催中！ 『星のドラゴンクエスト』公式Twitterアカウントをフォローして、キャンペーン対象ツイートをリツイートすると、「オリジナルワイヤレス充電器」が抽選で37名に当たるチャンスだ。この機会に、『星のドラゴンクエスト』公式Twitterアカウントをフォローして、応募してみてはいかがだろうか。
※イベントやキャンペーンの詳細は、公式サイトまたはゲーム内のおしらせをご確認ください。
※イベントやキャンペーンの内容や開催期間は、予告なく変更となる場合があります。
・『星のドラゴンクエスト』公式Twitter
https://twitter.com/hoshidora_info
・キャンペーンツイート
https://twitter.com/hoshidora_info/status/1660480668047151104
【ゲーム情報】
タイトル：星のドラゴンクエスト
ジャンル：RPG
配信／運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iPhone／Android
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
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※そのほか、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
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