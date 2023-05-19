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プレゼントは毎日変化！

Yostar新作『エーテルゲイザー』総額約200万円のプレゼントが当たるTwitterキャンペーンが開催中

2023年05月19日 16時30分更新

文● Zenon／ASCII

特製アクリルスタンド

　Yostarは5月18日より、新作スマートフォン向けアプリである、「連携」×「連撃」で織り成すハイスピード爽快3Dアクションゲーム『エーテルゲイザー』について、5日間で総額約200万円のプレゼントが当たるカウントダウンフォロー&リツイートキャンペーンを開催中だ。

カウントダウンフォロー&リツイートキャンペーン開催！

　本キャンペーンは2023年5月18日より、サービス開始の前日となる2023年5月22日までの5日間に渡って実施。プレゼントはAmazonギフトカードや特製アクリルスタンドをベースに毎日変化する。なにが当たるかは公式Twitterから投稿されるツイートを参照してほしい。

▼プレゼント賞品（キャンペーン第1弾）
図書カード5000円分 20名
Amazonギフトカード3000円分 50名
特製アクリルスタンド 5名

キャンペーン第1弾の対象のツイートはこちら
https://twitter.com/AetherGazerJP/status/1659129199418916865

　以降、2023年5月22日まで、毎日開催される。賞品は毎日変化するので、当日の発表をお楽しみに。

▼キャンペーン期間
第1弾：2023年5月18日〜25日
第2弾：2023年5月19日〜26日
第3弾：2023年5月20日〜27日
第4弾：2023年5月21日〜28日
第5弾：2023年5月22日〜29日

▼参加方法
①エーテルゲイザー公式Twitterアカウント（@AetherGazerJP）をフォロー
②該当のツイートをリツイート

 

【ゲーム情報】

タイトル：エーテルゲイザー
ジャンル：アクションRPG
配信：Yostar
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年5月23日
価格：基本無料（アイテム課金）

©Xiamen YongShi Network Technology Co.,Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

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