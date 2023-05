ディズニー＆ピクサーの名作「トイ・ストーリー」のシネマ・コンサート！　東京国際フォーラムで開催

朝日新聞社などは5月28日、ディズニー&ピクサー映画「トイ・ストーリー」のシネマ・コンサートを東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催する。

トイ・ストーリーは、おもちゃのウッディとバズ・ライトイヤーの冒険と友情を描いたフルCG長編アニメーションの名作(日本公開は1996年)。

ランディ・ニューマンによる「君はともだち(You've Got a Friend in Me)」「すべてがストレンジ(Strange Things)」「幻の旅(I Will Go Sailing No More)」など数々の音楽も印象的な作品となっている。

日本語吹き替え版ではウッディの声を唐沢寿明さん、バズを所ジョージさんが担当。当初は英語版での上映を予定していたが、多くの要望を受け、今回、日本語吹き替え版での上映が決定したという。

シネマ・コンサートではセリフや効果音はそのままに、フルオーケストラが音楽を生演奏。大スクリーンで全編上映される映像とともに迫力ある音楽を楽しめる。

開催概要

日時:5月28日 開場15時/開演16時

会場:東京・有楽町の東京国際フォーラム・ホールA

コンサート出演:指揮 栗田博文

演奏 東京フィルハーモニー交響楽団

料金:S席大人9800円

S席小・中人(公演日時点で4歳以上17歳以下)4800円

※入場時に年齢の分かる証明書の提示を求める場合がある

A席7800円

※3歳未満の子どもの入場は不可