VIC GAME STUDIOS JAPANは5月15日、TVアニメ「ブラッククローバー」を題材とした新作スマートフォン向けRPG『ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate』（以下、ブラクロモ）の正式リリース日を発表した。本作は、2023年5月25日にリリース予定、基本プレイ無料で楽しめる。

また、リリースまでは事前登録を受け付けているので、登録していない人はこの機会に登録し、豪華特典をゲットしよう。

なお、公式Twitterでは「リリース日決定記念キャンペーン」を開催中。応募期間は、2023年5月24日23時59分までとなる。

・公式サイト：

https://bclover-mobile.vicgame.jp/

・公式Twitter：

https://twitter.com/bclover_mobile

・PV：

https://www.youtube.com/watch?v=JMtEBcUuX1w

リリース日決定記念キャンペーン開催！

公式Twitterではリリース日決定を記念して、フォロー&RTキャンペーンを毎日開催。今後もさまざまな企画を用意しているとのことなので、公式Twitter（@bclover_mobile）を要チェックだ。

プレゼント詳細（抽選で下記いずれかをプレゼント）：

・Amazonギフト券1000円分：各日20名 合計200名

・クーポンカード：各日1名 合計10名

キャンペーン期間：

2023年5月15日～5月24日23時59分まで

・詳細は公式Twitterにて

https://twitter.com/bclover_mobile

事前登録受付中

現在、事前登録者数50万人突破！ それにともない、事前登録者数70万人の報酬が追加された。達成すると、ガチャチケット10個をプレゼント。

▽App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

▽Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp

▽事前登録詳細ページ

https://bclover-mobile.vicgame.jp/pre-register

▽事前登録特典

10万人…ブラッククリスタル 300個《達成》

20万人…ガチャチケット 2個《達成》

30万人…ガチャチケット 3個《達成》

40万人…SR「ミモザ」《達成》

50万人…ガチャチケット 5個《達成》

70万人…ガチャチケット 10個 New！

毎週土曜日に文化放送で「ブラクロモラジオ団」放送中！

梶原岳人さんと優木かなさんが、『ブラクロモ』の最新情報や魅力をお届けするラジオ放送「ブラクロモラジオ団」が毎週土曜日に放送中。アーカイブも残っているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

パーソナリティ：梶原岳人さん（アスタ役）、優木かなさん（ノエル・シルヴァ役）

放送媒体「超！A&G＋」：https://www.joqr.co.jp/ag/

放送時間：毎週土曜日25時30分～

番組へ質問やメッセージ：dan@joqr.net ※毎回さまざまなエピソードを募集中！

放送アーカイブ：https://youtube.com/playlist?list=PLOO5b0P01eovphNTjTm7XYDQAbEUxxGfc

※当アーカイブは2023年7月31日までご視聴いただけます。

「ブラッククローバー」とは

「ブラッククローバー」は、魔法がすべてのとある世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた王道少年魔法ファンタジー。

2015年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、累計発行部数は全世界で1800万部を突破。2017年にはテレビアニメ化され、2023年6月16日に映画「ブラッククローバー 魔法帝の剣」が日本全国ロードショー&Netflixで全世界配信される。

▽映画最新情報はこちら

https://bclover-movie.jp/

【ゲーム情報】

タイトル：ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate

ジャンル：次世代アニメーションRPG

配信：VIC GAME STUDIOS JAPAN

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2023年5月25日予定

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金有り）

©田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

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