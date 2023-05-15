VIC GAME STUDIOS JAPANは5月15日、TVアニメ「ブラッククローバー」を題材とした新作スマートフォン向けRPG『ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate』（以下、ブラクロモ）の正式リリース日を発表した。本作は、2023年5月25日にリリース予定、基本プレイ無料で楽しめる。
また、リリースまでは事前登録を受け付けているので、登録していない人はこの機会に登録し、豪華特典をゲットしよう。
なお、公式Twitterでは「リリース日決定記念キャンペーン」を開催中。応募期間は、2023年5月24日23時59分までとなる。
・公式サイト：
https://bclover-mobile.vicgame.jp/
・公式Twitter：
https://twitter.com/bclover_mobile
・PV：
https://www.youtube.com/watch?v=JMtEBcUuX1w
リリース日決定記念キャンペーン開催！
公式Twitterではリリース日決定を記念して、フォロー&RTキャンペーンを毎日開催。今後もさまざまな企画を用意しているとのことなので、公式Twitter（@bclover_mobile）を要チェックだ。
プレゼント詳細（抽選で下記いずれかをプレゼント）：
・Amazonギフト券1000円分：各日20名 合計200名
・クーポンカード：各日1名 合計10名
キャンペーン期間：
2023年5月15日～5月24日23時59分まで
・詳細は公式Twitterにて
https://twitter.com/bclover_mobile
事前登録受付中
現在、事前登録者数50万人突破！ それにともない、事前登録者数70万人の報酬が追加された。達成すると、ガチャチケット10個をプレゼント。
▽App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093
▽Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp
▽事前登録詳細ページ
https://bclover-mobile.vicgame.jp/pre-register
▽事前登録特典
10万人…ブラッククリスタル 300個《達成》
20万人…ガチャチケット 2個《達成》
30万人…ガチャチケット 3個《達成》
40万人…SR「ミモザ」《達成》
50万人…ガチャチケット 5個《達成》
70万人…ガチャチケット 10個 New！
毎週土曜日に文化放送で「ブラクロモラジオ団」放送中！
梶原岳人さんと優木かなさんが、『ブラクロモ』の最新情報や魅力をお届けするラジオ放送「ブラクロモラジオ団」が毎週土曜日に放送中。アーカイブも残っているので、チェックしてみてはいかがだろうか。
パーソナリティ：梶原岳人さん（アスタ役）、優木かなさん（ノエル・シルヴァ役）
放送媒体「超！A&G＋」：https://www.joqr.co.jp/ag/
放送時間：毎週土曜日25時30分～
番組へ質問やメッセージ：dan@joqr.net ※毎回さまざまなエピソードを募集中！
放送アーカイブ：https://youtube.com/playlist?list=PLOO5b0P01eovphNTjTm7XYDQAbEUxxGfc
※当アーカイブは2023年7月31日までご視聴いただけます。
「ブラッククローバー」とは
「ブラッククローバー」は、魔法がすべてのとある世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた王道少年魔法ファンタジー。
2015年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、累計発行部数は全世界で1800万部を突破。2017年にはテレビアニメ化され、2023年6月16日に映画「ブラッククローバー 魔法帝の剣」が日本全国ロードショー&Netflixで全世界配信される。
▽映画最新情報はこちら
https://bclover-movie.jp/
【ゲーム情報】
タイトル：ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate
ジャンル：次世代アニメーションRPG
配信：VIC GAME STUDIOS JAPAN
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年5月25日予定
価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金有り）
©田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会
©VIC GAME STUDIOS / All Rights Reserved
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