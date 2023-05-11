「バイオハザード」シリーズや「デビル メイ クライ」シリーズがお買い得！
カプコンの悠久の名作がお買い得！PS Storeとニンテンドーeショップで「CAPCOM MAY SALE」開催中
カプコンは5月11日、PlayStation Storeとニンテンドーeショップで同社のダウンロードタイトルがお買い得価格で購入できる「CAPCOM MAY SALE」を開催。セール期間は、2023年5月24日23時59分まで。
本セールでは、サバイバルホラーの金字塔「バイオハザード」シリーズをはじめ、スタイリッシュアクションが爽快な「デビル メイ クライ」シリーズ、お求めやすい価格でアーケードの名作を楽しむ『Capcom Arcade Stadium』単品タイトルがラインナップしている。
【セール情報】
セール名称：CAPCOM MAY SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale3-rq58j/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。 ※セットに含まれる製品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
PlayStation Store
セール期間：2023年5月24日23時59分まで
https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/
PS4『バイオハザード 4』（ゲーム本編）
通常価格：2852円
セール価格【73％オフ!!】：770円
PS4『バイオハザード 5』（ゲーム本編）
通常価格：2852円
セール価格【73％オフ!!】：770円
PS4『バイオハザード 6』（ゲーム本編）
通常価格：2852円
セール価格【73％オフ!!】：770円
PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【64％オフ!!】：1462円
PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：3990円
セール価格【67％オフ!!】：1316円
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
PS4／Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium』単品（ゲーム本編）
セール期間：2023年5月24日23時59分まで
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/search/capcom%20arcade%20stadium/1
■ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html
『ファイナルファイト』
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -』
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『天地を喰らうII - 赤壁の戦い -』
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『大魔界村』
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『19XX - The War Against Destiny -』
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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