リリースは4月26日！『崩壊：スターレイル』事前登録者数1000万人を達成

HoYoverseは4月15日、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』において、事前登録者数1000万人を達成したと発表。

本作は、2023年4月26日11時よりiOS／Android／PC（Epic Games Store）にて全世界向けにサービス開始予定。正式リリースへ向けて、2023年4月23日より事前ダウンロードも開始する。

※PlayStation版の追加配信も決定しているが、配信日は未定

ここでは、現在公式Twitterで開催中の事前登録者数1000万達成記念キャンペーンと、「声優列車の旅」連続キャストインタビュー企画の情報を紹介していこう。

事前登録者数1000万人達成記念！

公式Twitterでキャンペーンを開催中

事前登録者数500万人達成時点で、「星軌チケット」×20と★4キャラクター「セーバル」のプレゼントが確定している。さらに登録者数が増え続け、ついに今回1000万人を達成した。

それを記念して、抽選でAmazonギフトカードが当たるTwitterキャンペーンを実施中。公式Twitterをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートすると、抽選で20名にAmazonギフト券1万円分がプレゼントされる。応募期間は、2023年4月25日23時59分まで。

「声優列車の旅」連続キャストインタビュー動画配信中！

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式Twitterにて「声優列車の旅」連続キャストインタビュー動画を配信中。フォロー＆リツイートでオリジナル色紙、Amazonギフトカードが抽選でプレゼントされる。

・『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

・『崩壊：スターレイル』公式Twitter

https://twitter.com/houkaistarrail

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Epic Games Store）

※PlayStation版も追加配信予定

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

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