HoYoverseは4月15日、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』において、事前登録者数1000万人を達成したと発表。
本作は、2023年4月26日11時よりiOS／Android／PC（Epic Games Store）にて全世界向けにサービス開始予定。正式リリースへ向けて、2023年4月23日より事前ダウンロードも開始する。
※PlayStation版の追加配信も決定しているが、配信日は未定
ここでは、現在公式Twitterで開催中の事前登録者数1000万達成記念キャンペーンと、「声優列車の旅」連続キャストインタビュー企画の情報を紹介していこう。
事前登録者数1000万人達成記念！
公式Twitterでキャンペーンを開催中
事前登録者数500万人達成時点で、「星軌チケット」×20と★4キャラクター「セーバル」のプレゼントが確定している。さらに登録者数が増え続け、ついに今回1000万人を達成した。
それを記念して、抽選でAmazonギフトカードが当たるTwitterキャンペーンを実施中。公式Twitterをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートすると、抽選で20名にAmazonギフト券1万円分がプレゼントされる。応募期間は、2023年4月25日23時59分まで。
『崩壊：スターレイル』事前登録者数1000万人達成！— 崩壊：スターレイル (@houkaistarrail) April 15, 2023
「星軌チケット」×20と★4キャラクター「セーバル」獲得確定！
今すぐ事前登録して、豪華報酬をゲットしましょう！
フォロー＆RTすると、抽選で20名様にAmazonギフト券（10,000円分）をプレゼントいたします。
締切：4/25
▼事前登録受付中… pic.twitter.com/JIh8MoMq1B
「声優列車の旅」連続キャストインタビュー動画配信中！
『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式Twitterにて「声優列車の旅」連続キャストインタビュー動画を配信中。フォロー＆リツイートでオリジナル色紙、Amazonギフトカードが抽選でプレゼントされる。
・『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp
・『崩壊：スターレイル』公式Twitter
https://twitter.com/houkaistarrail
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Epic Games Store）
※PlayStation版も追加配信予定
配信日：2023年4月26日
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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