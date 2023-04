『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』のSteam版が4月7日に配信開始!

スクウェア・エニックスは4月6日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Steam)向けソフト『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』について、PC(Steam)版の配信を明日より開始すると発表。配信日は2023年4月7日、価格はダウンロード版のStandard Editionが5500円、Digital Deluxe Editionが8800円となる。

また、新たにシーズンパスの特典として「光の戦士」防具一式を追加することも明らかにした。

[Steam版の案内]

2023年4月7日配信開始

※日本時間1時からの配信を予定しておりますが、詳細はストアにてご確認ください。

[シーズンパス特典追加のご案内]

「光の戦士」防具一式

「光の兜」「光の鎧」「光の小手」「光の脚衣」「光の足鎧」をセットにした「光の戦士」防具一式がシーズンパス特典に追加となった。「光の戦士」防具一式は本編クリア後に付与される。

※すでにシーズンパスをお持ちの方や本編クリア後にシーズンパスをご購入いただいた方も入手が可能です。

「光の戦士」防具一式を装備することで強力なジョブ適正ボーナス効果が付与される。代表的なものでは最大HPの増加や、オートリレイズ効果など、ボーナス効果の付与により、シーズンパスコンテンツの追加ミッションとして本編クリア後に挑戦可能となる高難易度コンテンツに挑戦しやすくなる。

Ver1.32アップデート実施

本日2023年4月6日にVer1.32アップデートを実施。こちらは、シーズンパス特典の追加や各プラットフォームでの不具合などを修正したパッチとなっている。詳細なアップデート内容については公式サイトTOPICSより確認してほしい。

※本アップデートを適応することで、シーズンパス特典として追加された「光の戦士」防具一式が入手可能な状態となります。

【ゲーム情報】

タイトル:STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN(ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:スクウェア・エニックス/Team NINJA(コーエーテクモゲームス)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Steam)

発売日:

PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store):発売中(2022年3月18日)

Steam:2023年4月7日

価格:

パッケージ版Standard Edition:8800円

※パッケージ版の販売はPS5/PS4のみです。

ダウンロード版Standard Edition:5500円

Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版)

シーズンパス:2750円

Digital Deluxe Edition Upgrade:3300円(ダウンロード版)

※Digital Deluxe Edition Upgradeの販売はPS5/PS4、PC(EPIC games store/Steam)のみです。

CERO:D(17歳以上対象)

© 2022-2023 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO