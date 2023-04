スターバックスではもう夏！ サマーシーズン第1弾「The メロン of メロン フラペチーノ」

スターバックスは4月12日より、サマーシーズン第1弾として「The メロン of メロン フラペチーノ」を期間限定で販売する。



The メロン of メロン フラペチーノは、まるで完熟したメロンのいちばんおいしいところだけを食べているようなフラペチーノとして、昨年のスターバックス サマーシーズンで好評だったという商品。



2023年は果肉をおよそ1.8倍に増量。芳醇な香りの赤肉メロンと、さわやかな香りの青肉メロン2種類のメロンをミックスさせた果肉感を堪能できる果肉ソースをカップに入れて、その上から青肉メロンの果汁を使用したベースとミルクを合わせた、メロンらしい華やかで豊かな風味の一杯。

The メロン of メロン フラペチーノ

Tallサイズのみ

価格:持ち帰り687円/店内利用700円

※なくなり次第終了

また、サマーシーズンのコンセプト「PLAY VIVID SUMMER」をイメージしたカラフルなフードメニューも用意。



ジューシーなオレンジとマンゴーをオレンジ生地にトッピングした夏らしい爽やかな「オレンジ&マンゴーのケーキ」、甘ずっぱいストロベリーのおいしさを存分に楽しめる、見た目も味わいもストロベリーづくしの「ストロベリードーナツ」、バナナクリームのとろっとした食感とふんわりとした生地のバランスが楽しめる「バナナクリームドーナツ」の3品をラインアップ。



オレンジ&マンゴーのケーキ:持ち帰り516円/店内利用525円

ストロベリードーナツ :持ち帰り285円/店内利用290円

バナナクリームドーナツ :持ち帰り285円/店内利用290円

※記事中の価格は“税込み”。