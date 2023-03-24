Cygamesは同社が開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の公式サイトおよび公式Twitterにて3月24日、本作が1800万ダウンロードを突破したと発表。
それを記念して、2023年4月24日23時59分までにゲームを開始した全トレーナーを対象に、「SSRメイクデビューガチャ第3R」をプレゼントしている。忘れずにゲットしておこう。
「SSRメイクデビューガチャ第3R」は、SSRサポートカードを1枚確定で引けるガチャチケット。抽選対象は、2023年1月30日までに登場したサポートカードになる。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（スマートフォン版：2021年2月24日／DMM GAMES版：2021年3月10日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
PC（DMM GAMES）版動作環境
対応OS：Windows 8.1／10（64bit）
プロセッサ：Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上
メモリー：8GB以上必須
グラフィック：
GeForce GTX 750Ti or Radeon RX 250X 以上
DirectX バージョン11以上
ディスク空き容量：11GB
画面解像度：1920×1080以上
© Cygames, Inc.
©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会
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