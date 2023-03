京王プラザホテル、リラックマが描かれたトートバッグとジャムがセットになったギフトセットを数量限定で販売　4月1日から

京王プラザホテルは4月1日より、好評のテイクアウト商品「リラックマオリジナルポーチ付きギフト」に続く第2弾として、「リラックマオリジナル保冷トートバッグ付きギフト」を数量限定で販売する。

本商品は、オールデイダイニング「樹林」で開催しているリラックマのストロベリーパーティをテーマにしたスイーツブッフェから展開し、今年20周年を迎えたリラックマのイラストとロゴが描かれた限定デザインの保冷トートバッグに京王プラザホテルオリジナルジャムを詰め合せたセット。

保冷トートバッグは、リラックマたちといちごが可愛く描かれ、弁当や飲み物を出し入れしやすいマチ付きのスクエアタイプ。オリジナルジャムセットは、果汁感はそのままに、果実を残した素材感たっぷりの「ストロベリージャム」、爽やかな酸味とさっぱりとした甘味の「オレンジジャム」、コク深い風味とつぶつぶの果肉感が楽しめる「ブルーベリージャム」の3種類のうち、2種類が入ったセットになっている。

ストロベリーコレクション with リラックマ オリジナル保冷トートバッグ付きギフト

販売期間:4月1日~ なくなり次第終了

店舗:京王プラザホテル 2階/フードブティック「ポピンズ」

時間:9時~21時

価格:3000円

内容:・保冷トートバッグ

・ホテルオリジナルジャム×2個

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved