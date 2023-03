リラックマたちといちごスイーツを囲む「ストロベリーコレクション with リラックマ」第2弾　4月1日から

京王プラザホテルでは4月1日より、今年20周年を迎えたリラックマのストロベリーパーティを大テーマにした、スイーツブッフェ「ストロベリーコレクション with リラックマ」の第2弾を開催する。

1月より開催しているリラックマのスイーツブッフェに続く第2弾。4月からは人気のいちごスイーツはもちろん、リラックマとチャイロイコグマが好きなはちみつを使用したスイーツも登場する。

「だれとたべよう♪アプリコットのチョコムース」や「リラックマのすきなおやつミックス!ホットケーキのどらやき?」など、リラックマたちやリラックマたちの好きなものをモチーフにしたスイーツをパティシエがかわいくアレンジし、リラックマたちと一緒にガーデンパーティを楽しむような癒しのひとときを届ける。

第2弾は春のガーデンパーティへと装いも新たに、リラックマたちと一緒にテーブルを囲めるスペシャルプランを1日3テーブル限定で用意。さらに今回のスペシャルテーブルプランは、平日・数量限定プランと同様にオリジナルステンレスボトルが付属する。

■オーダー式スイーツブッフェ「ストロベリーコレクション with リラックマ」第2弾

開催期間:4月1日~5月31日

場所:京王プラザホテル 2階/オールデイダイニング「樹林」

時間:15時~17時(L.O.16:30)/15時30分~17時30分(L.O.17:00)

料金:通常プラン

大人 6000円、小人(4歳~小学生) 3500円

スペシャルテーブル・オリジナルステンレスボトル付きプラン(1日3テーブル限定)

1人 8000円

オリジナルステンレスボトル付きプラン(平日・数量限定)

1人 7000円

※要予約 ウェブ予約はこちら

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.