タイトーは3月15日より、対象のNintendo Switch用ダウンロード版ソフトやPlayStation 4用ダウンロード版ソフト、スマートフォンゲームアプリが最大70％オフとなる「タイトースプリングセール」を開催中だ。開催期間は、2023年3月29日まで※。
※「東方スペルバブル」のみ2023年3月21日まで。
今年でタイトー70周年、またスペースインベーダー45周年となることを記念して『スペースインベーダー フォーエバー』が初の70％オフとなるほか、『スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション』「ダライアス」シリーズ、『バブルボブル 4 フレンズ』などの家庭用ゲームに、スマホゲームを加えた26タイトルが対象となる。
また、『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』の一部DLCが30％オフで購入できる。
【セール情報】
セール名：タイトースプリングセール
セール期間：2023年3月15日～3月29日
※「東方スペルバブル」のみ3月21日まで
Nintendo Switch
スペースインベーダー フォーエバー
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040115.html
通常価格：4180円
セール価格：1254円（70％）
スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022029.html
通常価格：5720円
セール価格（割引率）：2860円（50％）
バブルボブル 4 フレンズ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022233.html
通常価格：5280円
セール価格（割引率）：3168円（40％）
タイトーマイルストーン
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000042944.html
通常価格：5720円
セール価格（割引率）：4004円（30％）
東方スペルバブル
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000024387.html
通常価格：5800円
セール価格（割引率）：2900円（50％）
グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000019180.html
通常価格：6500円
セール価格（割引率）：3900円（40％）
ダライアス コズミックコレクション 通常版
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013232.html
通常価格：5720円
セール価格（割引率）：2860円（50％）
ダライアス コズミックコレクション CE
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000021164.html
通常価格：7150円
セール価格（割引率）：2860円（60％）
GダライアスHD
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023650.html
通常価格：4180円
セール価格（割引率）：2508円（40％）
ダライアスバースト アナザークロニクルEX+
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023649.html
通常価格：4180円
セール価格（割引率）：2508円（40％）
ダライアスバーストCSコア ＋ タイトー／セガ パック
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055573.html
通常価格：2980円
セール価格（割引率）：2384円（20％）
ザ・ニンジャウォーリアーズ ワンスアゲイン
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016054.html
通常価格：3080円
セール価格（割引率）：1540円（50％）
PlayStation 4
スペースインベーダー フォーエバー
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA23672_00-2070079108098819/
通常価格：4180円
セール価格（割引率）：1254円（70％）
バブルボブル4フレンズ すかるもんすたの逆襲
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA20500_00-TT00030000000000
通常価格：5280円
セール価格（割引率）：3168円（40％）
ダライアス コズミックコレクション AE
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA17389_00-DARIUSCCAC000000
通常価格：5720円
セール価格（割引率）：2860円（50％）
ダライアス コズミックコレクション CE
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA17390_00-DARIUSCCCE000000
通常価格：7150円
セール価格（割引率）：2860円（60％）
GダライアスHD
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA19340_00-GDARIUSHD0000000
通常価格：4180円
セール価格（割引率）：2508円（40％）
ダライアスバースト アナザークロニクルEX+
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA20170_00-DBACEXPLUSJP0000
通常価格：4180円
セール価格（割引率）：2508円（40％）
ザ・ニンジャウォーリアーズ ワンスアゲイン
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA15756_00-TT00010000000000
通常価格：3080円
セール価格（割引率）：1540円（50％）
スマートフォンゲームアプリ（AppStore／GooglePlay／Amazon）
レイフォース
通常価格：1100円
セール価格（割引率）：480円（56％）
レイストーム
通常価格：1600円
セール価格（割引率）：800円（50％）
レイクライシス
通常価格：1900円
セール価格（割引率）：1000円（47％）
Space Invaders Sticker Pack
通常価格：320円
セール価格（割引率）：160円（50％）
たけしの挑戦状
通常価格：1100円
セール価格（割引率）：480円（56％）
ダライアスバーストSP
通常価格：1500円
セール価格（割引率）：650円（56％）
タイムギャル
通常価格：1100円
セール価格（割引率）：480円（56％）
アルカノイド vs インベーダー
通常価格：800円
セール価格（割引率）：320円（60％）
※価格はすべて税込みです。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※iPhone、iPod touch、iPad、Apple TV、およびiMessageは、米国およびそのほかの国々で登録されたAppleの商標です。App StoreはAppleのサービスマークです。
※Androidは、Googleの商標または登録商標です。
※「TAITO」、および「TAITOロゴ」は、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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