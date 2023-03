マイクロソフト、「Bing」のチャットAIで3種類の回答モードを選択可能に

マイクロソフトのWebエクスペリエンス プレジデントであるミハエル・パラキン氏は、検索サービス「Bing」に搭載したチャットAIに複数の回答モードを追加したと3月2日に公表した。「独創性」「バランス」「厳密」の3種類があり、ユーザーが自由に選択することができる。

Now almost everyone - 90% - should be seeing the Bing Chat Mode selector (the tri-toggle). I definitely prefer Creative, but Precise is also interesting - it's much more factual. See which one you like. The 10% who are still in the control group should start seeing it today.