コーエーテクモゲームスは3月1日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）向け和風ホラーアドベンチャーゲーム『零 ～月蝕の仮面～』（ぜろ ～つきはみのかめん～）について、発売直前特別生放送を配信決定したと発表。配信日は、2023年3月8日21時だ。また本日、衣装紹介動画を公開している。
本作の発売日は2023年3月9日、価格は通常版のパッケージ版とダウンロード版が6380円。ほかのエディションも用意されているので、下記を参照してほしい。
本放送では、スペシャルゲストとして、本作の世界最速先行プレイ配信を実施した実況配信者のガッチマンVさん、MCにはドグマ風見さんと小原莉子さんを招いている。また、本作のプロデューサーを務める深谷裕氏と、オリジナル版ディレクターの柴田誠氏が出演し、実機プレイを中心に本作の魅力を紹介しいく。
事前にTwitterで募集したユーザーからの質問に答えるコーナーなど、盛りだくさんの内容でお届けするので期待してほしい。
発売直前！『零 ～月蝕の仮面～』特別生放送
URL：https://www.youtube.com/watch?v=zOJW_CpHuTo
【生放送概要】
番組名：発売直前！『零 ～月蝕の仮面～』特別生放送
放送日時：2023年3月8日21時～
出演者：
ゲスト：ガッチマンVさん
MC：ドグマ風見さん／小原莉子さん
解説：
『零 ～月蝕の仮面～』プロデューサー：深谷裕氏
『零 ～月蝕の仮面～』オリジナル版ディレクター：柴田誠氏
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=zOJW_CpHuTo
Twitter Live：「零」シリーズ公式アカウントで配信。
https://twitter.com/project_zero_kt
DDX衣装＆新規衣装紹介動画公開
本日公開した動画では、ダウンロード版のプレオーダー特典の流歌限定衣装「狐の面（白・紅）」、海咲限定衣装「狐の面（黒・緋）」、長四郎限定衣装「狐の面（黒・蒼）」、流歌・海咲・長四郎限定衣装「霊石灯の被り物」だけでなくDigital Deluxe Edition、Digital Deluxe Upgradeに付属する「朧月島の夜宴コスチュームセット」も紹介している。
「朧月島の夜宴コスチュームセット」に含まれる、流歌・海咲・長四郎限定衣装「水着コスチューム」（計3点）、流歌・海咲限定衣装「チャイナドレスコスチューム」（計2点）、流歌・海咲限定衣装「ナイトウェアコスチューム」（計2点）、「アクセサリ」（計6点）すべての衣装を楽しめる内容となっているので、ぜひチェックしてほしい。
『零 ～月蝕の仮面～』DDX衣装＆新規衣装紹介動画
URL：https://youtu.be/4y0eFRiVuhM
【ゲーム情報】
タイトル：零 ～月蝕の仮面～
ジャンル：和風ホラーアドベンチャーゲーム
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※PS5／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。
発売日：2023年3月9日予定
価格：
通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレミアムボックス：1万2080円（パッケージ版 ※グッズのみは5700円）
Digital Deluxe Edition：8580円
Digital Deluxe Upgrade：2420円
CERO：C（15才以上対象）
※PS4版『零 ～月蝕の仮面～』（パッケージ版／ダウンロード版）をご購入された方は、追加費用なくPS5版『零 ～月蝕の仮面～』（ダウンロード版）へのアップグレードが可能です。
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