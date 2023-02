CBcloudとローソン沖縄、買い物代行サービス「PickGo for LAWSON」を那覇市内33店舗で3月1日より開始

CBcloudは3月1日より、ローソン沖縄と共同でローソン専用の買い物代行サービス「PickGo for LAWSON」の実験導入を沖縄県那覇市内33店舗で開始する。



沖縄県では初のローソンデリバリーという。スマホ専用サイト「PickGo for LAWSON」を通じて商品を注文すると、配送プラットフォーム「PickGo(ピックゴー)」に登録する配送パートナーが利用者に代わってローソン沖縄の店舗で商品の買い物を行ない、希望の場所まで最短30分で配送するサービス。



PickGo for LAWSON

開始日:3月1日

注文用サイト:https://lawson.basket.pickgo.town/

サービス時間:6時~23時59分(3月1日のみ9時開始)

実験導入店舗:沖縄県那覇市内33店舗

取り扱い商品:およそ100品目(主な商品:弁当、おにぎり、ベーカリー、菓子、酒類など)



サービス開始に伴い5月31日まで送料無料キャンペーンを実施し、初回利用限定(先着1000名まで)送料無料。

サービスの特徴

・最短30分の即日配送

全国6万人の配送パートナーが登録し、即日配送に強みを持つ「PickGo」がデリバリーを担うことで、最短30分での配送を実現。



・高品質な配送で安心

PickGoでは配送品質を担保する独自の評価制度を採用し、高品質な配送で安心・安全かつ素早く商品を配送



・簡単な注文ステップで買い物の利便性向上

スマホ専用サイトから数タップで注文が完了。希望の場所に素早く配送し、食品や飲料、日用品などを自宅や職場で受け取ることができ、仕事・育児・介護などで忙しい方の買い物の負担を軽減。