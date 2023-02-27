原作Blu-rayが当たるTwitterキャンペーンも！
PS5／PS4『バトオペ2』の記念で「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」が配信決定！
バンダイナムコエンターテインメントは2月26日、オンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』（PlayStation 5／PlayStation 4）にて、「機動戦士ガンダム サンダーボルト」MS連続参戦記念として、「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」をYouTubeのガンダムチャンネルで配信すると発表。
配信日時は、2023年3月4日19時より24時間限定。本編の配信終了後に『バトオペ2』の最新情報も公開されるとのことなので、お見逃しなく。なお、配信URLは、後日公式Twitterアカウントで告知予定だ。
「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」配信記念キャンペーン！
さらに配信を記念してTwitterキャンペーンを開催。期間中、バトオペ2公式Twitter（@gundambattleope）をフォローのうえ、対象のツイートをRTすると、「機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY」Blu-ray Disc（通常版）＆「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER』Blu-ray Disc（通常版 ）」をセットにして抽選で10名に当たるプレゼントキャンペーンを実施中。
応募期間：2023年3月5日23時59分まで
対象ツイートは公式Twitterを確認のこと。
／— バトオペ2【公式】 (@gundambattleope) February 26, 2023
『機動戦士ガンダム #サンダーボルト BANDIT FLOWER』配信記念キャンペーン
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フォロー＆RTで『機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY』＆『機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER』Blu-rayを抽選で10名様にプレゼント！
▼規約はこちらhttps://t.co/6CtWAM4lBw#バトオペ２pic.twitter.com/ES6CRVsaOC
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム バトルオペレーション2
ジャンル：チームバトルアクション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／PC（Steam）
配信日：
PS5／PS4：配信中
PC（Steam）：2023年予定
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）
プレイ人数：1人～12人
CERO：B（12才以上対象）
©創通・サンライズ
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