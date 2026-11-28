買うかどうかはさておき。Amazonにこんなの売ってた！ 第8回
玄人向け！ メイカーズの1.6Vニッケル亜鉛充電池が45%オフ【Amazonブラックフライデー】
2026年11月28日 19時50分更新
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タンサン……もとい単三乾電池は、1本で1.5Vの電圧を出すことができる。一方、メジャーな充電池のニッケル水素電池は定格1.2Vで、乾電池には微妙に届かない。
大抵は大きな問題にならないが、カメラのストロボなど電圧が大事なシーンでは、この微妙な差が影響することもある。
そんな時に便利なのが、メイカーズのニッケル亜鉛充電池「Z-Power Cell」。Amazonブラックフライデー先行セールでは、4本入りが過去価格2980円の45%オフ、1639円で購入可能だ。
Z-Power Cellはニッケル亜鉛充電池という、比較的新しいタイプの電池。単三乾電池に近いサイズと形状で、単三乾電池より少し高い定格1.6Vを発揮できることが特徴だ。
充電は付属のUSBケーブルを電池本体のUSB-C端子に接続し、市販のUSB充電器に繋ぐだけ。専用充電器を別に用意する必要もない。
似たような製品では、他社が1.5V仕様のリチウムイオン充電池を出しているが、こちらは電池内部で3.7Vから1.5Vに降圧しているため、機器によってはスピーカー等にノイズが乗ってしまうことがある。
一方、ニッケル亜鉛充電池は内部で降圧していないため、こうしたノイズとは最初から無縁。ラジオや無線機など、ノイズに弱い音響系機器とも相性が良い。
ただし、本製品を動作電圧にシビアな機材で使ったり、複数本直列接続で使ったりすると、機器側の想定電圧を超えてしまい、機器の動作に支障が出たり、故障に繋がる可能性もある。
こうしたリスクを加味すると中上級者向けの製品だが、ハマれば非常に便利なことは確か。気になる人はこの機会にチェックしてみよう。
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