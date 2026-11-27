※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

お正月といえば初詣。そして初詣に欠かせない物が、1年の運勢を占う「おみくじ」だ。そんな「おみくじ」が、アマゾンのブラックフライデー先行セールでお買い得になっている。気になるお値段は通常価格から10%オフの2200円。

本商品は寺社で使われている「おみくじ」だ。

内容は大吉、中吉、小吉といったお馴染みの運勢と、各項目の解説文からなるオーソドックスな物。100枚入りなので、毎年1枚ずつ引けば100年はもつ計算だ。

さらに凶なし構成のため、今後100年間、最低でも小吉以上の運勢が確定する優れ物（？）となっている。

本来、おみくじは神社やお寺で引くものだが、事情があって参拝できない人や、自宅で心ゆくまで運試しをしたい人には、本商品は嬉しい存在といえそうだ。