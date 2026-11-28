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推しのグッズや面白グッズが出たら、大人でも回したくなるカプセルトイ。でも、商品と引き換えにお金がどんどん吸い込まれ、帰ってこないのが悩みどころ。

そこで発想を変えます。11月28日現在、Amazon.co.jpではTUIYIDUOの「トイカプセルマシーン」が参考価格2万9800円のところ、24%オフの2万2580円でセール中。これを買って、自分専用にしてしまえばよいのです。グッズは手に入りませんが、お金は（多分）貯まります。

本製品「トイカプセルマシーン」はイマドキなデザインのカプセルトイ自販機。コイン投入部は500円硬貨専用の現金な仕様です。本来は店先でカプセルトイを売るための物ですが、自宅に置けば本格的な500円玉貯金箱（初期費用2万2580円）に早変わり。実に経済的です。

タンク部分には別売の45mmから75mmのカプセルを投入可能。おまけで空のカプセルが50個付いてくるので、射幸心を煽られながら500円玉を貯金する、ちょっぴりMな体験もできちゃいます。

キャスター付きなので家の中での移動も問題なし。年末の大掃除にも対応しやすい、逸般の誤家庭にぴったりの製品といえるでしょう。