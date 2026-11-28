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お風呂に浮かべて癒やされる「黄色いアヒル」の玩具。そんなアヒルの100匹セット、AZNABLE「浮かべるアヒル（大容量）」がAmazonブラックフライデー先行セールに登場だ。気になるお値段は、参考価格（2280円）から11%オフの2020円。

本製品は3.5cmほどの小さなアヒルの玩具。お風呂などに浮かべて楽しむだけでなく、指で体を押して音を鳴らすこともできる逸品だ。

内容量は全部で100個。大丈夫、見間違えじゃない。100個入りだ。多分、本物のアヒルでも、これほど大きな群れはないだろう。

販売ページでメーカーが謳うように、「100個入りで一気に盛り上がる！」のがこの商品のお作法。2026年の締めくくりに、100匹のアヒル達とテンションアゲアゲでお風呂を楽しむのも良さそうだ。

※ 本製品は風呂場等で楽しむ玩具です。間違っても、川の源流から海まで航海させたりしないでください。