買うかどうかはさておき。Amazonにこんなの売ってた！ 第7回
100個入りで一気に盛り上がる！ お風呂で遊べる音が鳴るアヒルがAmazonブラックフライデーに登場
2026年11月28日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
お風呂に浮かべて癒やされる「黄色いアヒル」の玩具。そんなアヒルの100匹セット、AZNABLE「浮かべるアヒル（大容量）」がAmazonブラックフライデー先行セールに登場だ。気になるお値段は、参考価格（2280円）から11%オフの2020円。
本製品は3.5cmほどの小さなアヒルの玩具。お風呂などに浮かべて楽しむだけでなく、指で体を押して音を鳴らすこともできる逸品だ。
内容量は全部で100個。大丈夫、見間違えじゃない。100個入りだ。多分、本物のアヒルでも、これほど大きな群れはないだろう。
販売ページでメーカーが謳うように、「100個入りで一気に盛り上がる！」のがこの商品のお作法。2026年の締めくくりに、100匹のアヒル達とテンションアゲアゲでお風呂を楽しむのも良さそうだ。
※ 本製品は風呂場等で楽しむ玩具です。間違っても、川の源流から海まで航海させたりしないでください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第6回
トピックスお祭りでお馴染み「光る輪っか」が安いぞ！ 50本入り全10色のケミカルライト【Amazonブラックフライデー先行セール】
-
第5回
トピックス本物のトイカプセルマシーンで500円玉貯金を始めよう!? アマゾンセールで24%オフ！
-
第4回
トピックスご家庭に1本あると便利！ 接点復活させるサンハヤト「ニューポリコールキング」が23%オフ
-
第3回
トピックスおうちでガチャガチャしようぜ あのカプセルトイ自販機がブラックフライデーセールに登場
-
第2回
トピックス思う存分、カチャカチャタッーン！したい人に 押せて光るキーボードキーホルダーがAmazonブラックフライデーでお買い得
-
第1回
トピックスAmazonブラックフライデーで「おみくじ」100枚入りがお買い得 初詣に行きたくない人向け……？
- この連載の一覧へ