※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

キーボードを使うとき、カチャカチャ……タッーン！と思い切り音を立てて打つのは、案外気持ちよいものだ。しかし、普段は周囲に迷惑を掛けないよう、音を出すことを控えている人もいるだろう。

そんな人にお勧めしたいのが、「キーボード キーホルダー」だ。価格はAmazonブラックフライデーセールで989円。

本製品は4つのキーボードが横に並んだキーホルダーで、実際にキーを押して感触を楽しむことができる。大人の掌に収まるサイズ感で、いつでも好きなだけキーを打てる優れ物だ。

さらに本製品では、押したキーが7色に光るギミック付き。打鍵するだけで、ゲーミングな気分も味わえるのは地味に嬉しい。

無性にキーを打ちたくてしかたないときや、思い切り音を立ててキーを打ちたいとき、「キーボード キーホルダー」はあなたの心を満たしてくれるはずだ。

……多分。