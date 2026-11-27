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子どもの頃、100円玉を握りしめて回したガチャガチャ。赤いボディーに銀のハンドルのアイツが、Amazonブラックフライデー先行セールに降臨だ。

お値段は通常価格から10%オフの2万7670円。思い出のあのマシンを家で存分に味わえる絶好のチャンスを見逃すな!?

本製品「ガチャコップ」はオーソドックスなカプセルトイ自販機。40代以上の読者なら、子どもの頃に何度もお世話になったお馴染みの筐体だ。

コイン投入部は100円硬貨1枚タイプで、メダル等の使用は不可。家で使うには不便に思うかもしれないが、一種の貯金箱と考えれば特に問題はないだろう。

タンク部分には別売の48mmカプセルを100個程度投入可能。100円玉を片手に、好きなだけハンドルを回して楽しめるのは、大人になった今でも心がくすぐられること請け合いだ。

なお、本製品は業務用として製造されているため、使用に支障がないレベルの細かい傷が付いていることがある。こうした傷を侘び寂びとして味わうのも、この製品の楽しみ方の1つだろう。