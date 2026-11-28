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「電気の通りがイマイチ」「イヤホンからガリ音がする」そんな悩みを解決してくれそうな商品が、サンハヤトの「ニューポリコールキング」だ。

Amazon.co.jpでの参考価格は906円だが11月28日現在、23％オフの700円で販売中。

ニューポリコールキングは、イヤホンジャックや電池ボックスの接点に塗ることで表面のカーボンや汚れなどを取り除き、電気機器の接点を酸化や硫化から守る接点復活剤。瓶入りの原液を付属の刷毛で塗るスタイルで、スプレー式より塗布量をコントロールしやすいのが強みだ。

鉱油や溶剤を使っていないため、ほとんどの素材を侵す心配がないこともメリット。価格も手頃なので、一家に1本常備しておくのもよいだろう。