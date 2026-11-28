買うかどうかはさておき。Amazonにこんなの売ってた！ 第6回
お祭りでお馴染み「光る輪っか」が安いぞ！ 50本入り全10色のケミカルライト【Amazonブラックフライデー先行セール】
2026年11月28日 15時30分更新
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子どもの頃、祭りや縁日の屋台で光る腕輪を買ったことのある人は少なくないはず。そんな思い出の品、iSmileの「光るブレスレット」がアマゾンのブラックフライデー先行セールに登場している。
11月28日現在の価格は、参考価格（1480円）から21%オフの1168円。全10色、合計50本入りでこの価格は見逃せない！
本製品は全長約20cm、リング時の直径約6.7cmの腕輪形ケミカルライト。ライブの応援で使う使い捨ての「光る棒」と、基本的な仕組みは同じだ。
スティック状の本体をパキッと折ることで、6〜8時間程度の発酵が可能。使用期限は約1年で、今購入すれば来年の夏祭りまで十分にもつ計算になる。
あの頃できなかった「大量の光る腕輪で腕をカラフルに光らせたい」という欲望を叶えてくれる、2026年の締めくくりにふさわしい製品といえるだろう。
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