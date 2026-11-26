OpenAIの利用枠リセット担当者として知られるティボー・ソティオ氏は11月26日、GPT-6.2の提供開始時に利用枠の消費量を計算する処理でミスがあり、大半の利用者について「GPT-6.2 Astra」と「GPT-6.2 Sol」の利用量が誤って少なく計上されていたとXで説明した。修正は完了しており、今後は同じ作業でもプランの利用枠をより多く消費するようになるという。

説明によれば、先週に比べてAstraは「40％早く」、Solは「25％早く」利用上限に達すると説明しており、従来と同じペースで使っていても、上限に達するタイミングが早まることになる。

ソティオ氏は、修正後も「6 Astra」や「6.1 Sol」と比べれば、同じ利用枠でより多くの作業ができるはずだとしており、他のモデルには影響せず、過去の利用分について差額を請求することもないとしている。

お詫びとして、ソティオ氏はGo、Plus、Pro、Businessの全利用者に、必要なときに使える利用枠のリセット権を1回分追加する方針も示した。ただし、一時的に利用枠を回復できても、修正後の消費量が継続的に増える点は変わらない。GPT-6.2を前提に仕事を組んでいた人にとっては、リセット1回分では補いきれない変化となりそうだ。