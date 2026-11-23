コメダ珈琲店は「コメダ特製おぐらあんフェア」を12月3日から開催し、「おぐらノワール」をはじめとした、「コメダ特製おぐらあん」を使用した商品を季節限定で発売します。

コメダ自慢のおぐらあんを使った全6品！

コメダ珈琲店では、自社工場で炊き上げた「コメダ特製おぐらあん」を使用しています。



今回のフェアでは、このおぐらあんを主役にしたデザート2種、ドリンク2種、スナック2種の全6商品をラインアップ。いちごやバター、ホイップなどと組み合わせたメニューが登場します。



「おぐらノワール」は3年ぶりの復活です！

▲【おぐら×苺】おぐらノワール（910円～970円／ミニサイズ：660円～720円）



人気の「おぐらノワール」が3年ぶりに復活。今回は、温かいデニッシュにコメダ特製おぐらあんをサンドし、ソフトクリームにいちごソースをトッピングしています。



おぐらあんのやさしい甘さを、いちごソースの爽やかな酸味が引き立てるそうです。

▲【おぐら×苺】おぐらネージュ（710円～770円）



ココアバウムクーヘンの穴の中にコメダ特製おぐらあんを入れ、ソフトクリームといちごソースをトッピングした一品です。



ほろ苦いココアバウムクーヘンに、おぐらあんの甘さといちごソースの酸味が重なり、味わいの変化を楽しめるといいます。

▲【おぐら×バター】おぐらバターアイスオーレ（700円～940円）



バターミルク風味のドリンクにコメダ特製おぐらあんを合わせ、ホイップといちごソースをトッピングしています。



グラスの底にはおぐらあんが入り、ドリンクやホイップと層になった見た目も特徴。混ぜながら飲むことで、おぐらあんの甘さとバターの香り、いちごソースの酸味が調和した味わいを楽しめるそうです。





▲【おぐら×バター】おぐらバターオーレ（640円～880円）



バターミルク風味のドリンクにコメダ特製おぐらあんを合わせたホットドリンクです。



カップの底に入ったおぐらあんを混ぜることで、甘さが加わる仕立て。ホイップといちごソースをアクセントに、バターの香りとまろやかなコクを楽しめるといいます。

▲【おぐら×ホイップ】おぐらミニバーガー（バナナホイップ＆ミルク・740円～800円）



ふわふわのローブパンにコメダ特製おぐらあんをサンドした、2種類のミニバーガーのセットです。



バナナ風味のホイップを合わせた「バナナホイップ」と、練乳のコクを楽しめる「ミルク」の2種類で、おぐらあんとの異なる組み合わせが楽しめるそうです。

▲【おぐら×ホイップ】おぐらホイップサンド（580円～640円）



山食パンにコメダ特製おぐらあんとホイップクリームをサンドした一品です。



ふわふわのパンに、おぐらあんのやさしい甘さとホイップのなめらかな口どけを組み合わせ、どこか懐かしい味わいに仕上げたといいます。

3年ぶりの「おぐらノワール」復活がうれしい！

コメダの人気商品「おぐらノワール」が3年ぶりに復活するとは！ 待ち望んでいた人も多いのではないでしょうか。



今回はいちごソースを合わせて、さらにおいしくなって登場するというから楽しみですね！ ほかにも、おぐらあんを使ったドリンクやスナックなど、気になる商品がずらり。あんこ好きにはたまらないフェアになりそうです！



・発売日：2026年12月3日

（※文中の価格はすべて税込）

（※店舗により価格が異なる）