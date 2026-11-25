米オラクルが、年次イベントの名称を「Oracle CloudWorld」から「Oracle AI World」に変更してから2年目。今年のAI Worldも「AI Changes Everything（AIがすべてを変える）」というメッセージを掲げ、オラクルからは昨年と同様に“AIづくし”の新発表や顧客事例が紹介された。

ただし、この1年のうちに顧客企業側でもAIの導入と活用が大きく進み、現在では「AIの投資対効果（ROI）」や「AIガバナンス」「AIエージェント時代のデータセキュリティ」といった、より現実的な評価と具体的な課題が議論されるようになっている。

今回のOracle AI Worldでは、非常に多くの新製品や新機能、新たなアーキテクチャ、新たな他社協業が発表された。これら全体を包括するキーワードは「エンタープライズAI」だと言える。

オラクルが考える「エンタープライズAI」と、その「4つの前提条件」

オラクルでは、エンタープライズAIという言葉を「企業固有のデータとガバナンスを生かして、複雑なビジネスワークロードに生成AIと関連技術を適用すること」と定義している。

※注：オラクル公式ブログ「What Is Enterprise AI?」より。

Oracle AI Worldの基調講演において、オラクル CEOのマイク・シシリア氏は、「エンタープライズAIが誰もが信頼に足る存在となり、測定可能な成果を生み出すためには『4つの前提条件』がそろわなければならない」と語った。それは次の4つだ。

（1）AIが適切なセキュリティと権限のもとでビジネスデータにアクセスできること

（2）AIがビジネスコンテキスト／オントロジーに基づいてデータを理解できること

（3）進化するAIが求める規模と効率、経済性を満たす高性能インフラがあること

（4）AIがビジネス意思決定や業務プロセスの現場で機能すること

さらにシシリア氏は、医療機関で患者情報を取り扱うAI、サプライチェーンの中で自動発注を行うAIなどを例に挙げながら、「AIがビジネスや社会の中でより大きな責任を担えるようになるには、より大きな信頼を獲得しなければならない」と強調した。

「そうした信頼を築けてこそ、リスクが非常に高く、それゆえに得られる恩恵も大きい領域で、AIが活用できるようになる」（シシリア氏）

（1）AIによるデータアクセスにセキュリティとガバナンスを効かせる

まずは1つめの「適切なセキュリティと権限に基づくデータアクセス」を実現するものから、主要な新発表をまとめてみたい。

■データベース側でデータアクセスのルールを強制適用

オラクルは今回、AI活用において生じるさまざまなセキュリティリスクを、データやアプリケーションのプラットフォーム側から解消する「Deep Trust AI Architecture」を発表した （関連記事：“暴走するAI”をどう抑える？ オラクルが提言するデータ基盤の新たな役割） 。

このアーキテクチャの構成要素の一つとして、AIに対し、アプリケーション側ではなくデータベース側でデータアクセスのルールを適用する機能群が「Deep Trust Data Protection」である。AIがどのようなアクセス手段をとっても、アクセス制限を回避したり無視したりすることができないようにする、強力な仕組みである。

具体的には、AIアプリケーション／エージェントを実行しているエンドユーザーのアクセス権限を厳密に適用して不適切なデータアクセスを防ぐ「Deep Data Security」、支出の上限額や商品の販売対象年齢といったビジネスルールを宣言型SQLでデータベースに直接定義できる「SQL Assertions」、AIに対して無制限なデータベースアクセスを与えるのではなくビジネスオブジェクト単位でのアクセス制限を行う「Deep Trust Data APIs」などの機能が発表されている。

■“AIエージェント専用ID”で権限付与を最小化

アクセス制御の基盤をなすID（アイデンティティ）については、「人間に付与するID」と「エージェントに付与するID」の双方で発表があった。

まず人間のIDでは、「Oracle Identity and Access Management（Oracle IAM）」に顔／音声／指紋などによる生体認証が追加された。これは、AIが人間になりすまして、本来権限が与えられていない承認プロセスを実行することを防ぐためのものだと、CEOのクレイ・マグワイク氏は説明する。

その一方で、エージェント向けにはエージェント専用のIDを付与し、アクセス権限を制御する仕組みを用意することも発表した。将来的に人間の数をはるかに超えるエージェントのIDを管理しなければならなくなることを想定し、大量のエージェントIDを自動作成／削除する仕組みや、処理実行中だけの短時間（Just in Time）アクセス権限付与、人間に対する権限付与の承認要求といった機能を提供するという。

■OpenAIのモデルで脆弱性テストや修正適用までを自動化

AIが、アプリケーションやインフラに対する脆弱性のテスト／発見／修正提案／修正適用を自動的に行う「Oracle AI Security Mesh」も発表された。

これは、OpenAIが開発したサイバーセキュリティ専用モデルを活用したマネージドサービスであり、アプリケーションがクラウド／オンプレミスのいずれにあっても、テストや修正が適用できる。

デモビデオでは、AIが自動的にWebアプリケーション環境の構成を把握し、テストプランを作成。それを承認すると、潜在的な攻撃経路を見つけ出し、アプリケーションコードやクラウドの構成変更といった修正案を提示した。内容に問題がなければ、ワンクリックで修正が適用できるという。