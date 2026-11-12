肉食べ放題が3000円台から！ 和食さとで341円引き、4日間限定

和食ファミリーレストラン「和食さと」は11月20日～23日の4日間限定で、「お客様感謝の日キャンペーン」を開催します。



期間中対象の食べ放題コースを大人・シニア限定で通常価格から341円引きで提供。



「さとしゃぶ 牛＆豚プレミアムコース」なら4059円→3718円となり、しゃぶしゃぶに加えて、寿司や天ぷら、サラダ、ソフトクリームなども食べ放題できます！

しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉が341円引き！

キャンペーンでは、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」の3種類の食べ放題が割引対象に。



それぞれ「牛＆豚プレミアムコース」「黒毛和牛コース」「北海道コース」が対象で、大人・シニアは通常価格から341円引きで利用できます。



■対象コースのキャンペーン価格（一例）

・さとしゃぶ 牛＆豚プレミアムコース 通常4059円→3718円

・さとすき 牛＆豚プレミアムコース 通常4059円→3718円

・さと式焼肉食べ放題 牛＆豚プレミアムコース 通常4389円→4048円

なお、さとしゃぶ・さとすきの厳選豚プレミアムコースとスタンダードコース各種は割引対象外です。

お肉だけじゃない！ 寿司や天ぷらも食べ放題

対象のプレミアムコースでは、しゃぶしゃぶやすき焼き、焼肉などの肉料理に加え、寿司や天ぷら、揚げ物などの一品料理も食べ放題で楽しめます。

寿司は、店内で手切りした鮪を使う「鮪にぎり」や「サーモンにぎり」「海老にぎり」のほか、「ザクザク醤油寿司」「炙りチーズ寿司」など20種類以上を用意。



さらに、からあげや焼とり、チーズボール、グラタンなどもそろっています。

デザートにはソフトクリーム食べ放題もあり、好みのソースやトッピングを組み合わせて楽しめます。

■キャンペーン情報

対象店舗：和食さと全店（202店舗）

開催期間：2026年11月20日～11月23日

対象者：大人・シニア

割引内容：対象の食べ放題コースが341円引き

対象コース：牛＆豚プレミアムコース、黒毛和牛コース、北海道コース

対象外：さとしゃぶ・さとすきの厳選豚プレミアムコース、スタンダードコース各種

※コースによって注文できる商品が異なります。売り切れや店舗の休業などにより利用できない場合があります。

お肉もお寿司も！ 3000円台から食べ放題

しゃぶしゃぶやすき焼きに加えて、お寿司や天ぷらまで食べ放題！ これだけ楽しめて3000円台からというのはお値打ちではないでしょうか。



4日間限定のお得な機会。家族や友人とお腹いっぱい楽しみたいですね！

・開始日：2026年11月20日

・終了日：2026年11月23日

※価格は税込み表記です。