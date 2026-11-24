「かつては『パッチサイクルは30日』と言えば、誰もがうなずいた。だが、今では『パッチサイクルは1日』でなければならなくなった。そして、まもなくそれが『1時間』になり、すぐに『10分』単位まで短縮されるだろうと強く確信している」。

Tanium（タニウム）共同創業者兼CEOのオリオン・ヒンダウィ氏は、11月16～19日に米ラスベガスで開催した年次イベント「Converge 2026」の基調講演において、こう断言した。

パッチ適用サイクルの短縮という課題は、ここ数カ月間で非常に大きくなった。Taniumは、PCやサーバー、モバイルデバイスといったエンドポイントの状態をリアルタイムに把握し、AIを活用してそのまま修復まで実行する運用基盤「Tanium Atlas」によって、そうした課題の解決を求める企業ニーズに応えるという。

「ここ数か月で状況が一変」脆弱性は公表から数時間で悪用される

Taniumは、ヒンダウィ氏が父親のデイビッド・ヒンダウィ氏と2007年に設立し、2012年に製品提供を始めたサイバーセキュリティ企業だ。数十万台規模のエンドポイント環境でも15秒以内に情報を取得できるという独自の通信方式「リニアチェーン」を強みとしており、現在は世界でおよそ3600万台のエンドポイントを管理する。米国の金融機関上位10社のうち7社、世界の流通業上位10社のうち7社、米国の全6軍が同社の顧客だ。

Taniumのソリューションは、「エンドポイント管理」「エクスポージャ管理」「オペレーション」の3領域で構成される。そして、この3領域のソリューションを横断的に操作するAIレイヤーとして、2026年6月に「Tanium Atlas」が加わった。Atlasは、自然言語で問い合わせをしながら、インシデント調査から修復まで実行できる運用基盤となる。

こうしたソリューション構成により、リアルタイムの可視性とエージェントにより自動化された防御を提供するというのが、同社が現在発するメッセージだ。Taniumのコーポレートカラーは赤だが、イベントではAtlasブランドの水色が多く採用されており、現在の同社がAtlasに注力していることがうかがえた。

ヒンダウィ氏は2023年にCEO職を退いていたが、今年8月に復帰した。今回は、CEO復帰後初めてのConvergeとなった。

基調講演でヒンダウィ氏は「ここ数か月で状況が一変した」と強調した。「速く、安全に」が求められる一方で、脆弱性は公表から数時間後には悪用が始まるようになった。「パッチ適用のために業務システムを数日間止めるリスク」と「システムを運用し続けて悪用されるリスク」を天秤にかけたとき、現在では「悪用されるリスク」のほうがはるかに重くなっている。

脆弱性を悪用するスピードの加速は、Taniumが持つデータにも表れているという。COOのマット・クィン氏は、同社ソリューションを通じてエンドポイントで検出された脆弱性の総数が、6月までは1日あたり10億件前後で安定していたが、6月を境に急増しており、10月には1日60億件レベルへと跳ね上がったと報告する。

PHPの脆弱性対応、Tanium顧客の数百社は「1時間以内に修復に着手」

こうしたサイバー脅威の状況に対して、Taniumでは過去数年にわたって「自律的な修復」「安全性」「容易さ」の3点にフォーカスしてきたと、ヒンダウィ氏は説明する。その3点を、具体的にどう実現しているのか。

まずは「自律的な修復」だ。Atlasは、CVE（共通脆弱性識別子）を渡せばその内容を解析し、顧客環境内に該当する脆弱性がないかを調べ、人手を介さずに最善の修復策を導き出す。さらに、許可を与えた範囲内では、Taniumのアーキテクチャを通じて直接修復を適用することもできる。

人手を介さずにパッチ適用などの修復を自動実行することについては、多くの人が抵抗感を持ってきた。それによって、金融や製造、医療などのシステムが停止してしまう運用リスクが、保護を迅速に適用するメリットを上回っていたからだ。だが前述したとおり、この数か月の間にその潮目は変わった。

一方、自律的な修復を実行する仕組みは、正確かつリアルタイムなデータが基盤とならなければ機能しない。モデルは質問を重ね、得られたデータからさらに掘り下げる必要がある。そのためには、ポーリングで一定時間ごとに取得されるデータではなく、数秒前のフレッシュなデータが必要だ。大規模な環境において、そうしたデータを網羅的に取得できる点において、「Taniumのアーキテクチャに勝るものはない」とヒンダウィ氏は強調する。

そこでTaniumが重視するのが、2つ目に挙げた「安全性」だ。Atlasには、Tanium Cloud経由で収集される数千万台規模のエンドポイント情報に基づく、リアルタイムの「信頼度スコア」がある。修復のためのパッチ適用や設定変更について、世界ですでに何台がそれを実行したのか、そして安定性や性能にどんな影響が出たのかを即座に確認できる。

信頼度スコアに基づき「安全性が高い」という確証が得られたら、顧客環境内で段階的な展開を始め、その影響をリアルタイムに確認する。もしも途中で問題が起きれば、全体に展開する前に自動で停止し、ロールバックを行う。悪影響が確認されなければ、顧客環境全体へ数分程度で展開を完了する。完全に自動化することもできれば、人を介入させて確認を行わせることもできる。

これに加えて、今回のイベントでは自社環境での成功率を示す「Local Confidence Score」も発表した。グローバルなデータだけでなく、自社環境内でパッチや設定変更がどれだけ成功しているかを、ボタンを押す前に確認できる。現在はアプリケーション管理で使うことができ、パッチ管理への対応も近く予定されている。

3つ目の「簡単さ」は、Taniumのソリューションが誰でも簡単に使えることを指している。ヒンダウィ氏は、顧客企業のCISOから「熟練者しか使えなかったTaniumが、Atlasによって、リスクや複雑さなしですべての力を使えるようになった」と言われたことを紹介した。10月に世界中を巻き込んだPHPの脆弱性対応でも、Tanium顧客の数百社はAtlasを使って数分のうちに自社環境の評価を行い、1時間以内に修復に着手できたと語る。

このような機能や特徴から、クィン氏は「AtlasはTanium顧客にとってミッションコントロールだ」と述べた。

イベントではAtlasの新機能として、目的別の操作画面をそろえた「Template Gallery」や、外部のAIツールとのMCP連携などを発表した。プラットフォーム全体でも、Microsoft Entra IDで管理しているグループをそのままTaniumの管理権限や対象端末の指定に使えるようになるなどの新機能が加わる。Security Operations、Exposure Management、Endpoint Managementの各領域でも強化を発表した。