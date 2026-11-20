イオンリテールは11月20日～22日の3日間、「イオン」「イオンスタイル」約400店舗で、ブラックフライデー限定の「パフェスイーツ」2品を販売します。



販売エリアは関東・北陸信越・東海・近畿・中四国です。

SNSで話題の「ドバイチョコ」がパフェに！

SNSで話題の「ドバイチョコ」をイメージしたパフェと、ミニストップが監修した北海道ミルクソフト風のパフェをラインアップします。

▲ドバイチョコ風パフェ 321円

なめらかなショコラムースにココアスポンジ、ピスタチオホイップを重ね、ホワイトチョコで和えたピスタチオ風味のカダイフをトッピング。

ドバイチョコの特徴であるカダイフのザクザクとした食感と、ピスタチオ風味を楽しめるという商品です。なお、カダイフは水分を吸収すると食感が変わる場合があるそうです。

▲ミニストップ監修北海道ミルクソフト風パフェにカラースプレーかけちゃいました！ 321円

口どけの良い北海道ミルクプリンの上に、北海道牛乳を使用したホイップを重ね、ミルクソフトを表現したというパフェです。

クランブルとスポンジでコーンをイメージし、カラースプレーをトッピングしてカラフルに仕立てています。

あのドバイチョコがパフェに!?

SNSで話題のドバイチョコがパフェになるとは！ しかも、ブラックフライデーの3日間だけという限定感も気になります。



ドバイチョコをまだ食べたことがない人も、この機会に試してみては？

・販売日：2026年11月20日

・終了日：2026年11月22日

※価格は税込み表記です。