京都北白川ラーメン魁力屋は11月25日より、期間限定メニュー「北海道濃厚味噌らぁめん」と「背脂生姜味噌らぁめん」を販売します。

ラーメン魁力屋に2種のらぁめん

濃厚味噌か、背脂生姜味噌か！

今年は味わいの異なる2種類の味噌らぁめんが同価格で登場します。累計約50万食を販売した「北海道濃厚味噌らぁめん」はスープのコクをさらに高めてリニューアル。

さらに、濃厚な味噌と背脂の旨みに生姜の風味を加えた新作の「背脂生姜味噌らぁめん」も登場します。

▲北海道濃厚味噌らぁめん 並1078円、大1232円

北海道醸造の味噌を2種類使用し、生姜やにんにくなどの香味野菜、本醸造たまり醤油を加えた味噌だれを使用しています。

フライドオニオンが食感と味わいのアクセントになり、とろとろの豚バラチャーシューもトッピング。スープのコクをさらに高めています。

▲背脂生姜味噌らぁめん 並1078円、大1232円

「北海道濃厚味噌らぁめん」をベースに、スープとトッピングの両方に生姜を加えています。味噌の濃厚なコクと背脂の旨みに、生姜の豊かな風味とキレを合わせた一杯です。

どちらのメニューにも、この商品のために開発した北海道産小麦使用の中太ちぢれ麺を採用。もっちりとした食感で、スープによく絡むといいます。

販売店舗は、長野平林店、イオンモール伊達店、神戸森友店、セブンパーク天美店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く全店舗。なくなり次第終了で、店舗によって販売状況が異なります。

味噌ラーメンが2択！迷う～！

濃厚な味噌のコクを楽しめる定番と、生姜の風味が際立つ新作。どちらも同じ価格なので、迷っちゃいそうです！

寒い季節に食べたくなる味噌ラーメンを魁力屋ですすってみては。

・発売日：2026年11月25日

※価格は税込み表記です。