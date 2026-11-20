丼ぶりチェーンの「なか卯」は、「なす味噌あいがけ親子丼」を11月25日11時から、発売します。

なか卯から「なす味噌×親子丼」気になる！

なか卯の看板メニューといえば親子丼。



今回登場するのは、八丁味噌を使ったなす味噌と、なか卯の親子丼を組み合わせた"あいがけ"丼です。

▲なす味噌あいがけ親子丼 並盛720円、ごはん大盛820円

なす味噌は、ごろっとした大きめのなすに、豚ひき肉や三温糖、醤油、みりん、かつおだし、ごま油などを合わせたコク深い味噌だれを絡めたもの。



風味豊かな八丁味噌を使用し、さらに唐辛子のピリッとした辛さを加えています。

そこに、ふわとろの玉子と割り下を使った親子丼を組み合わせており、一杯の中でなす味噌と親子丼の異なる味わいが詰まっています。

意外な組み合わせ！ なか卯のハイブリッドに注目

なす味噌と親子丼ってちょっと以外な組み合わせではないでしょうか。コク旨同士だからあうのかもしれませんね。



なか卯では、他にも親子丼を軸にした「牛あいがけ親子丼」、はたまた「牛あいがけカツ丼」も販売していす。



なか卯のハイブリッド丼、注目してみてはどうでしょうか！



・発売日：2026年11月25日11時

※価格は税込み表記です。