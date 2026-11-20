焼肉チェーン「かみむら牧場」は11月21日～29日の期間、3日ごとに主役が替わる期間限定の食べ放題企画を開催します。

かみむら牧場で9日間限定の食べ放題！

薩摩牛ローストビーフ、オオズワイガニ、大判ザブトンが3日ごとに登場

第1弾はブランド和牛「薩摩牛」のローストビーフ、第2弾はオオズワイガニ、第3弾は「とろける大判ザブトン」と「厳選上赤身ステーキ」が登場。全国11店舗で実施します。

ローストビーフとオオズワイガニは「かみむらコース」以上、大判ザブトンと上赤身ステーキは「さつま和牛コース」の注文が対象です。

■第1弾：薩摩牛ローストビーフ食べ放題

期間：11月21日～23日

第1弾では、ブランド和牛「薩摩牛」のローストビーフが食べ放題になります。「かみむらコース」以上を注文した人が対象です。

■第2弾：オオズワイガニ食べ放題

期間：11月24日～26日

第2弾では、オオズワイガニが食べ放題になります。「かみむらコース」以上の注文が対象で、提供時間は各日17時までです。

焼肉とカニを一緒に楽しめる企画で、オオズワイガニはビュッフェ形式のサラダ・サイドメニューバー「KAMIMURA BAR」で提供します（一部店舗を除く）。

■第3弾：大判ザブトンと上赤身ステーキ食べ放題

期間：11月27日～29日

第3弾では、「とろける大判ザブトン」と「厳選上赤身ステーキ」が食べ放題になります。「さつま和牛コース」を注文した人が対象です。

■かみむら牧場 期間限定食べ放題企画 概要

開催期間：11月21日～29日

第1弾 薩摩牛ローストビーフ食べ放題

期間：11月21日～23日

第2弾 オオズワイガニ食べ放題

期間：11月24日～26日

第3弾 大判ザブトンと上赤身ステーキ食べ放題

期間：11月27日～29日

対象店舗：全国の「かみむら牧場」11店舗

京急蒲田第一京浜側道店／守口南寺方店／府中店／城北黒川店／八千代成田街道店／

八尾外環店／横浜鶴見駒岡店／上尾店／ららぽーと福岡店／福重拾六町店／船橋宮本店

3日ごとに変わる主役を食べ尽くしたい！

和牛にカニ、ステーキまで食べ放題とはすっごく豪華ですね。



ただし、3日ごとに対象メニューが変わるので、お目当ての料理がある人は日程を間違えないように注意したいところです。



いっそ3つの企画すべてに足を運んで、全制覇を目指すのもいいかもしれませんね！

・開始日：2026年11月21日

・終了日：2026年11月29日

※価格は税込み表記です。