絶賛売り切れ中＝世界最小最軽量のフルサイズカメラ「Sigma FP2」実写レビュー＝中にはゴッソリ新技術が詰まっていた!!





シグマからフルサイズミラーレス「Sigma FP2」が発売された。前モデルの「fp」シリーズはすでに生産が終了しているので待望の後継モデルとなり、予約開始と同時に供給不足がアナウンスされたことからも期待の高さがわかる。

そんな品薄状態のなか、シグマから実機を借用したので、前モデルからの進化などをチェックしてみた。

先代と同じようで中身は全く新しい

液晶のティルトはやはり便利だ





外観のデザインやサイズ感は前モデルとほぼ同等で、相変わらずコンパクト。違いとしてはグリップ部の滑り止め加工と製品ロゴが小文字から大文字に変更されたくらいだ。

ボディー周りで一番の変更点としては背面液晶が上方90度下方45度のティルト式で可動になったことだろう。

しかも前モデルでは上方と左右にあったヒートシンクの排気口が、液晶を開いたときの背面に集約され、奥行をスリムにするという、設計上の工夫がお見事だ。

操作系は背面下部の「TONE」ボタンが無くなり、そのぶん「MODE」ボタンが中央よりに移動した以外はほとんど同じだ。ただ上面の動画ボタンには他機能の割り当てはできず、背面液晶のメニュー画面ではタッチ操作不可なのは残念。

バッテリーは容量がアップした新規の「BP-91」に変更された。公称撮影可能枚数は前モデルの約280枚から370枚に増加し、電池残量が％表示できるようになったのも嬉しい。

ただ予備でバッテリーを追加購入する場合、前モデルの「BP-51」が2200円だったのに対し、「BP-91」は1万3200円と価格がアップしているので落ち着いて考えよう。

メディアもUHS-Ⅱ対応SDと変わらないが、本体に70GBのストレージを内蔵した。JPEGで4878枚、RAWで1445枚、JPEG＋RAWでは1115枚の撮影が可能だ。

SDと併用する際は容量が一杯になったときに自動的に内蔵ストレージに記録することもできる。ただSDとの同時記録やJPEGとRAWの振り分け記録はいまのところできない。

側面端子はHDMIがフルサイズになり、USBのタイプCは2基搭載され、給電とデータ転送を個別におこなえる。

両側面にはネジ穴があり、外付けのEVF「EVF-21」などの各種アクセサリーが装着できる。

「EVF-21」は567万ドット倍率0.88倍とスペックが向上し、アイセンサーも備え背面液晶と自動的に表示を切り替えられるようになった。

また2基あるUSBタイプCの上側のみで映像出力と電源供給をおこなうので、前モデルのEVF装着時に本体充電ができないという不満は解消された。

そのかわり前モデルとの互換性は無く、価格も13万2000円（前モデルは6万円前後）と高額になっている。なおボディーとEVFとのセットもあり価格は43万4500円と個別に購入するより4万4000円お得。EVFが欲しいならこのセットを選ぼう。

その他、右側面に装着するハンドグリップ 「HG-11」（6460円で前モデルと共通）や、背面液晶に装着するビューファインダー 「LVF-21」（3万9600円）などのアクセサリーもあるが、前モデルでは付属していた外部ストロボ用のホットシューユニットは別売になり、ストロボを使用するには「HU-21」（2万6400円）を購入する必要がある。

部分積層型センサーで読み出し速度向上

一番の変化はAFの高速化だ





撮影性能では引き続きメカシャッターレスで撮像素子の解像度は2460万画素と同等だが、読み出しが高速な部分積層型を採用し動体歪みが改善されている。

またストロボのシンクロ速度も1/50秒（APS-Cクロップ時は1/60秒）になり、前モデル「fp」の1/30秒（RAWでは1/15秒）より少し高速化された。

撮っていて一番感じたのはAF速度の向上だ。合焦の素早さはもちろん暗所でも迷いにくくなっている。前モデル「fp」はコントラストAFだったこともあり（上位モデル「fpL」では位相差AFに対応）、テキパキとしたピント合わせが快適で、ついつい撮りすぎてしまう。

画質的には今回試用した「CONTEMPORARY 50mm F2 DG」の描写と合わせ、シャープな解像感で明暗の階調も申し分ない。オートで撮影していると、ときたま露出がアンダー気味になったりホワイトバランスが微妙なこともあったが、撮影時や現像時の調整でカバーできる範囲だ。

高感度は最高ISO10万2400で、2万5600でも十分実用的な画質だ。ISO5万1200を超えると解像感の低下が感じられるが、カメラ内にノイズ処理の調整項目はないので、画質を重視するならRAW現像で調整するのもいいだろう。

低感度撮影にフリッカー検出も新搭載

個性派フルサイズカメラの座をBFと争う





連写画像を合成しISO80から最低ISO6までの低感度撮影ができる機能も搭載された。三脚は必須になるが日中でもNDフィルターを使ったようなスローシャッターの写真が撮れる。

なお絞り優先やプログラムでのオートISO感度では、なぜか最低感度がISO400より下がってくれない。とはいえ最高シャッタースピードが1/2万5600秒まで高速化されているので、日中に絞り開放で撮影していてもそれほど困ることはないだろう。

ボディー内手ブレ補正の搭載は見送られたので、暗所でのブレ防止はシャッタースピードに頼ることになる。

その際、光源によってはフリッカーが発生してしまうが、その対策として「フリッカー検出」が搭載された。撮影モードはマニュアルかシャッター優先に限定されるが、メカシャッターレス機には心強い機能だ。

ご時世とはいえ価格はかなり上昇してしまったが、フルサイズ最小ボディーをキープしつつレスポンスなどの使い勝手は着実に向上している。

普通のミラーレスカメラとは一味違った個性派カメラとしても引き続き人気になりそうだ。