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世界最小フルサイズカメラ「Sigma FP2」発表会＆実機速報!!＝部分積層型センサー・チルト液晶・70GBSSD・大容量バッテリー搭載!!

2026年10月24日 03時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　シグマは、本社にてプレス関係者を集め、世界最小ボディに本格的な撮影機能と拡張性を備えたフルサイズミラーレスカメラ「Sigma FP2」を発表した。

　初代fpシリーズの革新的なコンセプトを受け継ぎつつ、「Small, Powerful, Adaptable」を核として全方位に正統進化を遂げたモデルである。ポケットに収まるコンパクトなボディでありながら、本格的な静止画撮影機能とシネマカメラ機能を兼ね備え、多様な撮影スタイルや制作環境に対応する高い柔軟性を実現している。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

川崎市のシグマ本社は外観も中もステキなデザインです。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

エントランスの巨大ディスプレーにはFP2が

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

いつもどおり、山木社長が楽しく紹介してくれました。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

コンセプトは「Small, Powerful, Adaptable」

　発売日は11月11日で、Sigma公式オンラインショップでの予約開始は10月29日10時を予定。価格はオープンプライスで、Sigma公式オンラインショップでの直販価格は以下の通り。

本体
・Sigma FP2 カメラボディ：34万6500 円
・Sigma FP2 + 50mm F2 DG | Contemporary：45万1000円
・Sigma FP2 + 電子ビューファインダー EVF-21：43万4500円

主な別売アクセサリ
・電子ビューファインダー「EVF-21」：13万2000円
・ホットシューユニット「HU-21」：2万6400円
・LCDビューファインダー「LVF-21」：3万9600円
・バッテリーチャージャー「BC-91」：1万6500円
・DCコネクター「CN-91」：9900円
・バッテリーパック「BP-91」：1万3200円
・ストラップホルダー「SH-11（2個セット）」：3300円
・ボディキャップ「BCM-11-TL」：880円

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

fpシリーズ愛用者の実機写真はとても個性的です。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

会津でのお米作りも軌道に乗り、発表会で試食もできました。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

出張おにぎりサービル「ほぐれ・おにぎりスタンド」のお二人がシグマ米をとてもおいしく握ってくれました!!

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

メカシャッターレス
2450万画素：部分積層型CMOSセンサー
14.1STOPSダイナミックレンジ
最高約20コマ/秒連写
6Kオープンゲート記録
70GB内蔵ストレージ

 

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

fpLユーザーとしてはFPL2も早く出していただきたい・・・

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

おなじみの大きさと重さです。

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　撮像素子には、35mmフルサイズ（35.9×23.9mm）で有効画素数約2450万画素の部分積層型CMOSセンサーを採用している。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　高速読み出し性能を備え、ローリングシャッター歪みを大幅に低減するとともに、優れた描写力とダイナミックレンジを発揮する。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

上が旧fpによる撮影、下が新FP2で、ともに1/8000秒での撮影だが、歪みがとても少なくなっている。

　連写性能は最高約20コマ/秒に対応し、1回の撮影で最大200コマまでの連続撮影が可能。

　AFシステムは位相差検出方式とコントラスト検出方式を組み合わせたハイブリッドAFを採用し、精度、スピード、暗所性能が向上した。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

発表会で山木さんは、「みなさん、よくfp/fpLのAF速度に耐えていただきました」とおっしゃいました。実機はほんとうに、スッキリハッキリと高速AFになっていました。

　被写体検出モードは人物や動物（犬・猫）に加え、新たに鳥の認識にも対応している。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

以下、左がfpLで右が新FP2

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

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「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

メニュー構成は変わらずだが、フォントが改善され表示が見やすくなっている。右下のMODEボタンは、誤って押しやすいのでなくなった。

　背面のディスプレイには、3.15型（約210万ドット）のチルト式TFTカラー液晶モニターを搭載。上向き90度、下向き45度の角度調整が可能になり、ローアングルからハイアングルまで柔軟なフレーミングをサポートする。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

背面液晶の下には排熱のためのフィンが設置されている。

　さらに、USB-C経由で容易に着脱できる高解像・高輝度な専用外付け電子ビューファインダー「EVF-21」を同時発売。ファインダー部は上方向に最大90度まで可動する。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

残念ながら、旧fp/fpL用のEVFは、新FP2には使えません。。。。。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

AUTOにしておけば、LCDと自動切り替えになる。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

EVFレンズの下に、切り替え用のセンサーが設置された。

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接眼部は少し大きくなっている。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

Type-Cは１つしか使わないので、EVFを付けたまま、ボディでの充電が可能になりました！！！！！！

　ボディ外形寸法は約112.8×69.9×41.8mm、重量はバッテリーとSDカードを含めて約460g（本体のみ約376g）と軽量・コンパクト設計を維持している。防塵・防滴に配慮した構造も備える。

　記録メディアはSDXCメモリーカード（UHS-II対応）スロットに加え、高速書き込みに対応した約70GBの内蔵ストレージを搭載した。SDカードが満載になった際のシームレスな記録やカードなしでの撮影をサポートする。また、ポータブルSSDへのUSB 3.2接続による外部記録にも対応している。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　バッテリーは専用リチウムイオンパック「BP-91」を採用し、初代fp比でバッテリーライフが約30%向上、静止画で約370枚、動画で約130分の撮影が可能である。USB PDによる充電・給電にも対応する。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

左がFP2用の新バッテリーで、右はfp/fpL用。容量は8.7Whから16Whへとほぼ倍増している。これだけ大きくなってもボディサイズが変わらないのは不思議です。。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

バッテリーの持ち比較

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

インターフェースはUSB2.0とUSB3.2のType-C×2とHDMI（Type-A）、外部マイク端子、フラッシュシンクロの専用端子です。レリーズとヘッドホンはUSB利用となります。

　表現面では、本体の専用「Color」ボタンから全13種類のカラーモードが選択できる。スタンダードやモノクロームのほか、ティールアンドオレンジ、パウダーブルー、ウォームゴールド、FOVクラシックブルー、709ルックなど、多彩なプリセット表現を直感的に適用できる。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

カラーモードのサンプルです。クリックして拡大をご覧ください。

　映像制作機能も大幅に強化されており、ボディ上面の切替スイッチ操作ひとつでSTILLモードとCINEモードを瞬時に切り替えられる。CINEモードでは専用のUIとワークフローに最適化される。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　動画性能としては、6Kオープンゲート収録や最大14.1ストップのダイナミックレンジに対応する。ハイライト側に余裕を持たせた設計により、明暗差の激しい環境下でも豊かな階調表現が可能。ISO1250以上で7段のヘッドルームを確保、ポストプロダクションでのカラーグレーディングの自由度を高める。記録フォーマットはApple ProRes RAW HQ、Apple ProRes RAW、L-Log、H.264、H.265などをサポートし、高度なポストプロダクションに対応する。

　ほかにも、タイムラプスムービーの生成機能、アナモルフィック対応（動画静止画でデスクイーズ可能）、Sigma、Leica、PanasonicのLマウントレンズでブリージングを自動補正できるようになった。
 

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

オープンゲートならポストプロダクションで自由に切り出せます。

　オプションのホットシューユニット「HU-21」装着時には32bit Float録音も可能となる。さらに、ARRI ALEXA 35やSony VENICE 2 / BURANOなどの最新機材に対応したディレクターズビューファインダー機能も備えている。

　ボディ側面および底面には汎用的な1/4インチネジ穴を備え、高い拡張性を確保している。

・電子ビューファインダー EVF-21
　Sigma FP2専用の外付け電子ビューファインダー。チルト機構に加え、アイセンサー搭載、大型アイカップ付属。0.5型、約576万ドットの有機ELパネルを使用し高解像・高輝度を実現している。

・ホットシューユニット HU-21
　取り付け式のホットシューユニットです。OM SYSTEM / LUMIX共通のフラッシュ通信端子を備える。フラッシュ同調速度は1/50秒以下（DCクロップ時は1/60秒以下）。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

右がホットシューユニット。Type-Cではなく信号接点でカメラと繋がる。

・LCDビューファインダー LVF-21
　カメラの液晶モニターに装着して外光をカットすることができるSigma FP2専用ビューファインダー。−2～+1（dpt）の視度補正機構を内蔵。液晶モニターを2.5倍に拡大し、ピント確認や構図検討をアシストする。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

底部のレバーで瞬時に着脱可能になりました！！！！！

・ベースプレート BPL-21
　Sigma FP2専用のベースプレートでLCDビューファインダー LVF-21の取り付けに使用するほか、3/8インチネジを使用することで一般的な映像撮影用アクセサリーを接続することができる。

・バッテリーチャージャー BC-91
　カメラ同梱のリチウムイオンバッテリーパック BP-91専用の充電器。市販のUSB PD対応のACアダプター使用で約175分で充電可能。

F1.4の大口径と小型軽量を両立した
「Sigma 50mm F1.4 CL DG | Contemporary」開発発表
驚愕のAFアクチュエータ「RDD（Rotary Direct Drive）」内蔵です
 

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　F1.4の明るさと被写体を際立たせる豊かな質感描写を、小型軽量な金属ボディで実現した単焦点レンズ「Sigma 50mm F1.4 CL DG | Contemporary」を発表した。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　本製品は「プレミアム・コンパクト・プライム」として展開されるIシリーズの新たな系譜「CL」に属するレンズであり、最新のシミュレーション技術によって収差を意図的にコントロールし、ピント面の柔らかさとなめらかなボケ味、階調豊かな質感表現を可能にしている。

　本製品の発売時期は2027年早春を予定している。価格および正式な発売日については決定次第案内される予定。対応マウントはLマウント用とソニー Eマウント用の2種類が用意される。

　光学系には全群繰り出し式の6群9枚構成を採用している。3枚の非球面レンズと1枚のFLDガラスを効果的に配置することで、小型軽量化を図りながら内面反射やゴーストの発生を抑えることに成功した。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　収差を精密に制御することで、開放F1.4において美しいボケとなだらかな後ボケの変化、自然な立体感を表現できる設計である。特にポートレートやスナップ撮影で高いパフォーマンスを発揮する。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　オートフォーカス機構には、新開発のAFアクチュエータ「RDD（Rotary Direct Drive）」を搭載した。全群繰り出し式を採用したことで重くなるフォーカシングユニットを駆動するため、円周方向にマグネットとコイルを配置したパワフルな機構を新規開発した。これによりレンズの外径サイズを抑えつつ、スリムで高トルクなAF駆動を実現している。さらにRDDの特性を活かし、オートフォーカス動作中にフォーカスリングを回すだけで瞬時にマニュアルフォーカスへ切り替わる機能を備えており、AF/MF切替スイッチを操作することなく直感的なピント調整が可能だ。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

山木さんはこのアクチュエーターの完成報告を受けたとき、「なんじゃそれは」レベルで驚いたそうです。。開発費と製造コストですね。。実際は過去にご自身がGOサインを出されていたそうですが。。

　筐体デザインと操作性に関しては、Iシリーズのアイデンティティである高品位な総金属製ボディを踏襲している。ローレット加工が施されたフード、フォーカスリング、絞りリングのほか、同梱されるマグネット式メタルキャップも金属製となっている。また、フォーカスリングと連動して回転する距離目盛や、絞り値による被写界深度を目視で確認できる被写界深度目盛を搭載し、クラシカルな操作感とデザイン性を両立させている。

「Sigma FP2」発表会＆実機レビュー

　このほか、屋外の過酷な環境下での撮影にも対応できるよう防塵防滴構造を採用し、レンズ最前面には撥水防汚コートを施した。付属品には、レンズフード（LH520-04B／LH520-04S）、フロントキャップ（LCF-52 IV）、マグネット式メタルキャップ（LCF52-02MB／LCF52-02MS）、リアキャップ（LCR III）、ポーチが含まれる。

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